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Anket iddialarına isyan etti: 'Sakın inanmayın' diyerek uyardı: Yavaş'tan sonra hızlı bir adam lazım

28.02.2024 16:37
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Seçimlere sayılı günler kala anketler gündem belirlemeye devam ediyor. Ankara'da anketlerde CHP adayının önde olduğunun dile getirilmesi Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'u kızdırdı. 'Anketlere sakın inanmayın' uyarısı yapan Altınok, "Yavaş’tan sonra hızlı bir adam lazım, ‘Ok’ gibi bir adam lazım. " ifadelerini kullandı

Anket iddialarına isyan etti: 'Sakın inanmayın' diyerek uyardı: Yavaş'tan sonra hızlı bir adam lazım

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, "Sahte anketlere inanmayın. Az önce bir vatandaş durdurdu ve dedi ki ‘Cumhuriyet Halk Partiliyim; ama oyum sana’. Sosyal medya anketlerine bakmayın" dedi.

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TRAFİK GÖNDERMESİ

Turgut Altınok, Mamak’ta Servis Araçları Odası üyeleriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Altınok, "Projelerimizle ve eserlerimizle 31 Mart’a hazırız. Ankara'da trafik çoğaldı mı, azaldı mı? Trafikte saatlerce bekliyorsunuz. Şimdi mevcut yollar bizi 5 senede bu hale getirdi. Bir 3-4 sene sonra eğer yeni yollar, bulvarlar, metrolar yapılmazsa bilin ki Ankara'nın trafiği İstanbul’dan daha da çekilmez hale gelecek" diye konuştu.

SU FATURALARINDA YÜZDE 50 İNDİRİM YAPACAĞIZ

Ankara’da su faturalarının elektrik faturalarından daha fazla geldiğini söyleyen Altınok, "'Ben hizmet yapmadım yardım yaptım' diyor. Böyle bir şey var mı? Bir belediye başkanı bunu söyler mi? Biz çok iş yapacağız. Fuar alanı açılsaydı Ankara’ya turist gelirdi. Ne olacaktı; oteller, taksiler para kazanacaktı. Ankara’ya milyarlarca döviz getirisi olacaktı. İstanbul’daki Turyap’ın 2023 cirosu 37 milyar. Ankara’ya hiç kazandırmasa yılda 50 milyar kazandırırdı. 5 yılda 2,5 trilyon para yapardı. Şehir böyle zenginleşir. 31 Mart’tan sonra vatandaşı zengin edeceğiz. Su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağız" dedi.

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'HER ZAMAN YANINIZDA OLACAĞIZ'

Keçiören’deki Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin mart ayında açılacağını belirten Altınok, "5 tane müze yapacağız. Milyonlarca kişi ziyaret edecek. Ankara’yı gezmeye gelecekler. Ben esnaflıktan gelmiş bir hizmetkarım. İnşallah sizlerin her zaman yanınızda olacağız" diye konuştu.

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"YAVAŞ'TAN SONRA HIZLI BİR ADAM LAZIM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren Altınok, "'Londra’dan ödül aldım' diyor. Bizim ödülümüzü halk, Ankara versin. Hakkınızı hukukunuzu hep koruyacağız. Er kişi ola ki sözünün eri ola. Millete söz vereceğim, sonra da bunu sileceğim; yok. Bu konuşulan sözler uçmuyor. Mevlana ne diyor; ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Verilen sözler yerine gelmiyor. ‘Bir dönem aday olacağım’ demişsin; ama yine 'ben adayım' diyorsun. Yavaş’tan sonra hızlı bir adam lazım, ‘Ok’ gibi bir adam lazım. Sahte anketlere inanmayın. Az önce bir vatandaş durdurdu ve dedi ki ‘Cumhuriyet Halk Partiliyim; ama oyum sana’. Sosyal medya anketlerine bakmayın" dedi. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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