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  4. Antalya'da ev sahibi dehşeti! "Kirayı alamayınca evi yaktı" iddiası

Antalya'da ev sahibi dehşeti! "Kirayı alamayınca evi yaktı" iddiası

24.08.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yangın çıkan evde mahsur kalan Caner Tutar (35), komşuları tarafından demir korkuluklar kırılarak kurtarıldı. Tutar daireyi, ev sahibinin ateşe verdiğini iddia etti.

Antalya'da ev sahibi dehşeti! "Kirayı alamayınca evi yaktı" iddiası

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3020. Sokak'ta bir apartmanın giriş katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Apartmanda oturanlar giriş kattan duman çıktığını görünce itfaiyeye haber verdi. Binaya tahliye eden ev sahipleri, yangının çıktığı dairede Caner Tutar’ın mahsur kaldığını gördü. Vatandaşlar, mutfak penceresindeki demir korkulukları sökerek Tutar'ı kurtardı. Gelen ambulansta müdahale edilen Caner Tutar, bağırış sesleriyle uyandığını, kiracı olduğunu, alacağını tahsil edemeyen ev sahibi tarafından dairenin ateşe verildiğini öne sürdü.

"'SENİ YAKACAĞIZ' DEDİLER"

Ev sahibinin, avukatıyla birlikte önceki günlerde gelip dairenin camını kırdığını öne süren Tutar, “İki bin TL alacağına karşılık evi ateşe verdiler. Bana dün 'seni yakacağız' dedikten sonra çekip gittiler. Bu sabah da böyle oldu. Beni vatandaşlar çıkardı" dedi.

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İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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Polis soruşturma başlatırken, komşuları ise Caner Tutar'ı suçlayarak, evde zaman zaman yangın çıkardığını öne sürdü.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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