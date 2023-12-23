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  4. Antalya'da facianın eşiğinden dönüldü: Önce alev aldı sonra bomba gibi patladı! Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi

Antalya'da facianın eşiğinden dönüldü: Önce alev aldı sonra bomba gibi patladı! Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi

23.12.2023 16:22 | Son Güncelleme:
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Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir kavşakta bir anda alev alan otomobil bomba gibi patladı. Korku dolu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 09.30 sırasında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Altınova Kavşağından dönüş yapan bir otomobilde çıktı.

antalya

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Otomobilden alevlerin yükseldiğini gören sürücü kavşak içinde aracını bırakıp hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Her yeri yanmayan başlayan araç bir süre sonra bomba gibi patladı. Patlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İtfaiyenin müdahalesine rağmen otomobil hurdaya döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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(İHA)

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