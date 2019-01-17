Antik kentteki 2 bin 200 yıllık tiyatroya biletle giriliyormuş

DENİZLİ (AA) - UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer alan Laodikya Antik Kenti'ndeki 2 bin 200 yıllık Batı Tiyatrosu'nda günümüz tiyatrolarındaki gibi biletli oturma düzeninin ve şeref locasının bulunduğu belirlendi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 yıldan bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı ile PAÜ adına antik kentte sürdürdükleri çalışmalarda, kentte yaşamın milattan önce 5500'den milattan sonra 7. yüzyıla kadar kesintisiz devam ettiğini ortaya koyduklarını ifade etti.

Antik kentte 2018 yılında da önemli kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yürüttüklerini anlatan Şimşek, Türkiye'deki en büyük kurumsal kazı alanı olma özelliği taşıyan Laodikya'da geçen yıl Batı Tiyatrosu'nda çalışma yaptıklarını aktardı.

Şimşek, şu bilgileri verdi:

"2 bin 200 yıllık Batı Tiyatrosu, Laodikya antik kentinin kuzeybatısında, Helenistik geleneğe göre tamamen doğal zemine oyularak yapılmış bir yapıdır. Tiyatroda yapılan kazı çalışmalarında alt bölümde 23, üst bölümde ise 20 sıra oturma basamağı ortaya çıkartıldı. Oturma basamaklarının alınlarında yer alan harflerin günümüz tiyatrolarındaki gibi biletli oturma düzeni ile ilişkili olduklarını ve tiyatroda bir şeref locasının olduğunu tespit ettik. Tiyatroda yapılan çalışmalarda yarım daire formunda ilk kez şeref koltuğu ortaya çıkartıldı. Bu da şehrin yönetici ve önde gelen kişileri için tiyatroda özel bölüm ayrıldığını göstermektedir. Oturma basamaklarında yer alan harfler ise biletli numara sistemini ortaya koyması bakımından günümüz tiyatrolarıyla benzerlik göstermektedir."