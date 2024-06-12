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'Endişe verici' Ateşli hastalığa neden oluyor! Avrupa’da hızla yayılıyor 'Seyahatlerin artmasıyla...'

12.06.2024 10:39
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Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), iklim değişikliği nedeniyle Asya Kaplan Sivrisineği olarak bilinen ve ateşli hastalıklara neden olan sivrisinek türünün kuzey, doğu ve batı Avrupa’da yayılmaya başladığını duyurdu. ECDC, "Avrupa'nın diğer bölgelerinde de görülme potansiyeli endişe verici" derken Direktör Andrea Ammon uluslararası seyahatlerin sivrisinekle bulaşan hastalıkların yayılma olasılığını artıracağını belirtti.

'Endişe verici' Ateşli hastalığa neden oluyor! Avrupa’da hızla yayılıyor 'Seyahatlerin artmasıyla...'

ECDC’den yapılan açıklamada, “Dang, chikungunya ve Zika virüslerini bulaştırmasıyla bilinen Aedes albopictus (Asya Kaplan Sivrisineği), Avrupa'da kuzeye, doğuya ve batıya doğru yayılmaktadır ve şu anda 13 Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (AB/AEA) ülkesinde kendi kendini idame ettiren popülasyonlara sahiptir. Sarıhumma, dang, chikungunya ve Zika virüslerinin vektörü olan Sarı Humma Sivrisineği (Aedes aegypti) yakın zamanda Kıbrıs'a yerleşmiştir. Patojenleri bulaştırma konusundaki önemli kabiliyeti ve insanları ısırmayı tercih etmesi nedeniyle Avrupa'nın diğer bölgelerinde de görülme potansiyeli endişe vericidir. Batı Nil virüsünün yayılmasından sorumlu olan Culex pipiens sivrisineği Avrupa'ya özgüdür ve AB/AEA genelinde mevcuttur” denildi.

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YAYILMANIN SEBEBİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

ECDC, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak çevresel faktörlerin bu tür sivrisineklerin çoğalmasında etken olduğunu belirtti. Açıklamada, “İklim değişikliğinin, sivrisinek popülasyonlarının oluşması ve büyümesi için elverişli çevresel koşulların yaratılması yoluyla sivrisinek kaynaklı hastalıkların Avrupa'da yayılmasını büyük ölçüde etkileyeceği tahmin edilmektedir. Bu yıl, İspanya'nın Sevilla kentinde Mart ayı başında semptomların başladığı, yerel olarak edinilmiş bir Batı Nil virüsü enfeksiyonu vakası bildirilmiştir. Her ne kadar münferit bir vaka olsa da bu durum Batı Nil virüsünün bulaşmasının, muhtemelen uygun iklim koşulları nedeniyle yılın çok erken dönemlerinde gerçekleşebileceğini vurgulamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

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SEYAHATLER İTHAL VAKA RİSKİNİ ARTIRACAK

ECDC Direktörü Andrea Ammon, uluslararası seyahatlerin de sivrisinekle bulaşan hastalıkların yayılma olasılığını artıracağını belirterek, “Avrupa, iklim değişikliğinin istilacı sivrisineklerin daha önce etkilenmemiş bölgelere yayılması ve dang gibi hastalıkları daha fazla insana bulaştırması için nasıl daha elverişli koşullar yarattığını şimdiden görmektedir. Dangın endemik olduğu ülkelerden uluslararası seyahatlerin artması, ithal vaka riskini ve kaçınılmaz olarak yerel salgın riskini de artıracaktır. Avrupa'da en fazla risk altında olan bölgelerde vektör kontrol önlemleri, vakaların erken tespiti, zamanında gözetim, daha fazla araştırma ve bilinçlendirme faaliyetleri ile birlikte kişisel koruyucu önlemler çok önemlidir” dedi. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivrisinek Avrupa
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