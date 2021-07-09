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AnTuTu listeledi: İşte Haziran 2021'in en güçlü Android telefonları!

09.07.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AnTuTu, en iyi performans gösteren amiral gemisi Android akıllı telefonların bulunduğu Haziran 2021 listesini yayınladı. En güçlü Android telefonlar arasında Xiaomi ve Samsung dışında oldukça farklı isimler de yer aldı.

AnTuTu listeledi: İşte Haziran 2021'in en güçlü Android telefonları!

AnTuTu en güçlü Android telefonlar listesini her ay oluşturmasıyla ünlü. Bir nevi bu, AnTuTu için bir gelenek. Platform, telefonların listesini ise AnTuTu Benchmark sonuçları üzerinden oluşturuyor. Böylece en iyi performansı gösteren telefonlar arka arkaya sıralanıyorlar. AnTuTu Haziran 2021 listesi ile geride bıraktığımız haziran ayında da geleneğini bozmadı.

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AnTuTu Haziran 2021 listesine Nubia Red Magic 6 damgasını vurdu. Snapdragon 888 işlemcili telefon 842,168 puan ile liderlik koltuğuna oturdu. Nubia Red Magic 6'yı ise 815,628 puan ile Asus ROG Phone 5 takip etti.

AnTuTu Haziran ayının en güçlü Android telefonları

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AnTuTu'nun en güçlü Android akıllı telefonlar için hazırladığı Haziran 2021 listesinin tamamı ise şöyle:

  • Nubia Red Magic 6 - 842,168 puan
  • Asus ROG Phone 5 - 815,628 puan
  • iQOO 7 - 815,343 puan
  • Realme GT - 813,851 puan
  • Xiaomi Mi 11 Ultra - 797,194 puan
  • OnePlus 9 Pro - 793,620 puan
  • Xiaomi Mi 11 - 782,521 puan
  • Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon) - 781,833 puan
  • Xiaomi Mi 11i 781,429 puan
  • Xiaomi Redmi K40 Pro - 778,372 puan

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akıllı telefon
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