AnTuTu listeledi: İşte Haziran 2021'in en güçlü Android telefonları!

AnTuTu en güçlü Android telefonlar listesini her ay oluşturmasıyla ünlü. Bir nevi bu, AnTuTu için bir gelenek. Platform, telefonların listesini ise AnTuTu Benchmark sonuçları üzerinden oluşturuyor. Böylece en iyi performansı gösteren telefonlar arka arkaya sıralanıyorlar. AnTuTu Haziran 2021 listesi ile geride bıraktığımız haziran ayında da geleneğini bozmadı.

ANTUTU LİSTESİNDE LİDERİN PUANI 840 BİNİ GEÇTİ

AnTuTu Haziran 2021 listesine Nubia Red Magic 6 damgasını vurdu. Snapdragon 888 işlemcili telefon 842,168 puan ile liderlik koltuğuna oturdu. Nubia Red Magic 6'yı ise 815,628 puan ile Asus ROG Phone 5 takip etti.

İŞTE ANTUTU'YA GÖRE HAZİRAN'IN EN GÜÇLÜ TELEFONLARI

AnTuTu'nun en güçlü Android akıllı telefonlar için hazırladığı Haziran 2021 listesinin tamamı ise şöyle: