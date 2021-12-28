Apartmanın 11. katı bir anda alevlerin içinde kaldı! 4 yaşındaki Umut evden çıkamadı...

Kayseri'deki yangın, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Yüzellik Sokak’taki 11 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Evin oturma odasında bulunan sobadan çıktığı belirlenen yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevlerin sardığı evden çıkamayan 4 yaşındaki Umut E., hayatını kaybetti. 2 aile üyesi ile binada yaşayan 2 komşu ise dumandan zehirlendi. 4 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yangında yaşamını yitiren Umut E.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
(DHA)
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