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  4. Apartmanın 11. katı bir anda alevlerin içinde kaldı! 4 yaşındaki Umut evden çıkamadı...

Apartmanın 11. katı bir anda alevlerin içinde kaldı! 4 yaşındaki Umut evden çıkamadı...

28.12.2021 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'deki yangından gelen haber kahretti. 11 katlı apartmanın en üst katında gece saatlerinde yangın çıktı. Sobadan çıktığı belirtilen yangın kısa sürede tüm evi kapladı. Alevlerin sardığı evden çıkamayan 4 yaşındaki Umut E., hayatını kaybederken,2 aile üyesi ile binada yaşayan 2 komşu ise dumandan zehirlendi.

Apartmanın 11. katı bir anda alevlerin içinde kaldı! 4 yaşındaki Umut evden çıkamadı...

Kayseri'deki yangın, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Yüzellik Sokak’taki 11 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Evin oturma odasında bulunan sobadan çıktığı belirlenen yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

4 YAŞINDAKİ UMUT EVDEN ÇIKAMADI

Alevlerin sardığı evden çıkamayan 4 yaşındaki Umut E., hayatını kaybetti. 2 aile üyesi ile binada yaşayan 2 komşu ise dumandan zehirlendi. 4 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Yangında yaşamını yitiren Umut E.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kayseri
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