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Apple, Bağdat Caddesi'ndeki yeni mağazasının açılış tarihini duyurdu! Apple Bağdat Caddesi ne zaman açılıyor?

21.10.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, Bağdat Caddesi'ndeki yeni mağazası için beklenen açıklamayı yaptı. Şirket, Apple Bağdat Caddesi'nin açılış tarihini açıkladı. Apple Bağdat Caddesi, Apple’ın Türkiye’deki üçüncü perakende satış mağazası olacak. İşte Apple Bağdat Caddesi'nin açılış tarihi.

Apple, Bağdat Caddesi'ndeki yeni mağazasının açılış tarihini duyurdu! Apple Bağdat Caddesi ne zaman açılıyor?

Apple, Bağdat Caddesi'ne yeni bir Apple Store mağazası açacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Apple, duyurusunda "İstanbul’un kalbi Bağdat Caddesi’nde çok yakında yeni bir mağaza açıyoruz." ifadesine yer vermişti. Özel bir duvar kağıdı da oluşturan Apple, Apple Bağdat Caddesi'nin açılış tarihini ise vermemişti. Mağazanın açılış tarihi yapılan yeni bir açıklama ile açıklığa kavuştu.

Apple Bağdat Caddesi-1

Apple, Türkiye'deki üçüncü mağazasını resmen duyurdu! Apple'ın yeni mağazası nereye açılıyor?Apple, Türkiye'deki üçüncü mağazasını resmen duyurdu! Apple'ın yeni mağazası nereye açılıyor?

İŞTE APPLE BAĞDAT CADDESİ'NİN AÇILIŞ TARİHİ

Apple, Apple Bağdat Caddesi’nin 22 Ekim Cuma günü açılacağını duyurdu. Apple Bağdat Caddesi, Apple’ın Türkiye’deki üçüncü perakende satış mağazası olacak. Apple'ın aktardığına göre mağazanın tasarımında Aksaray Yaylak graniti ve Türk traverteni gibi yerel malzemeler de kullanılıyor.

Apple Bağdat Caddesi-2

Apple, açılışı kutlamak için Perspektif İstanbul adlı altı haftalık bir Today at Apple programının lansmanını yapacak. Bu seri, 20 yerel sanatçının ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Mağaza aynı zamanda yaratıcı teknoloji uzmanları Tin Nguyen ve Ed Cutting ile Türk ses tasarımcısı Oğuz Öner tarafından özel olarak hazırlanmış bir artırılmış gerçeklik (AR) sergisine de ev sahipliği yapacak. Ziyaretçiler, LiDAR tarayıcısına sahip iPad Pro ve iPhone 13 Pro modellerini kullanarak, ekranlarında geleneksel kağıt süsleme sanatı Ebru’dan esinlenilmiş seramik objeleri AR olarak görebilecekler.

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Apple Bağdat Caddesi ekibi, 22 Ekim Cuma günü saat 10:00’da ilk ziyaretçilerini karşılayacak. Sağlık önlemlerinin alınacağı Apple Bağdat Caddesi açılış gününde yalnızca randevu ile ziyaret edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Türkiye
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