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  4. Apple MagSafe almayı düşünen ama o kadar para vermek istemeyenlere iPhone uyumlu kablosuz şarj ürünleri

Apple MagSafe almayı düşünen ama o kadar para vermek istemeyenlere iPhone uyumlu kablosuz şarj ürünleri

22.08.2023 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple kullanıcıları buraya! Apple MagSafe satın almak istiyor fakat yüksek ücretler ödemeye bütçeniz el vermiyorsa iPhohe uyumlu kablosuz şarj ürünleriyle tanışmaya ne dersiniz? Gelin, size âdeta Apple MagSafe deneyimini yaşatacak manyetik kablosuz şarjları birlikte inceleyelim.

Apple MagSafe almayı düşünen ama o kadar para vermek istemeyenlere iPhone uyumlu kablosuz şarj ürünleri

Akıllı telefonları her an yanımızda taşımak istiyor, şarjları bittiğinde kendimizi huzursuz hissediyoruz. Peki; evde, iş yerinde, seyahatte veya arkadaşınızla bir kahve buluşmasında rahatlıkla kullanabileceğiniz manyetik kablosuz şarj cihazları ile hayatınızı kolaylaştırmaya ne dersiniz? Eğer iPhone kullanıyor ve Apple MagSafe'e muadil uygun fiyatlı bir model arıyorsanız harika önerilerle karşınızdayız. Haydi başlayalım!

1. Yüksek kaliteli, MagSafe muadili: Spigen PowerArc ArcField 15 Watt Max Hızlı Kablosuz Şarj Cihazı

Apple MagSafe almayı düşünen ama o kadar para vermek istemeyenlere iPhone uyumlu kablosuz şarj ürünleri

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Apple’ın gün geçtikçe genişlettiği yeni nesil teknolojik aletlerini hızlı bir şekilde yakalayan Spigen markasıyla karşınızdayız. Spigen PowerArc ArcField 15 Watt Max Hızlı Kablosuz Şarj Cihazı, MagSafe için muadil bir ürün arayanları sevindiriyor. Ürün, sahip olduğu Airboost teknolojisiyle cihazınızın güç ihtiyacına bağlı olarak şarj modunu otomatik algılıyor. Üstelik iPhone, AirPods ve Apple Watch ürünleriyle uyumlu çalışıyor.

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2. Her yerde hızlı şarj: Anker PowerWave Select+ 7,5 Watt Kablosuz Manyetik Şarj Cihazı

Apple MagSafe almayı düşünen ama o kadar para vermek istemeyenlere iPhone uyumlu kablosuz şarj ürünleri

MagSafe özellikli Apple ürünlerini kablosuz şarj etmenize yardımcı Anker PowerWave Select+ 7,5 Watt Kablosuz Manyetik Şarj Cihazı, manyetik şarj pediyle cihazınızı ürünün merkezinde tutuyor. Böylelikle cihazların daha hızlı şarj olmasını sağlayan ürün, ekstra uzun kablosuyla şarj işlemini dilediğiniz yerde yapmanıza olanak tanıyor. MultiProtect teknolojisiyle sıcaklık kontrolü yapma ve yabancı cisim algılama gibi özellikler sunarak tam koruma sağlıyor.

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3. Standart şarj aletlerini bıraktıracak bir seçenek: Baseus Simple Stylish Kablosuz Şarj Cihazı

Apple MagSafe almayı düşünen ama o kadar para vermek istemeyenlere iPhone uyumlu kablosuz şarj ürünleri

Baseus Simple Stylish Kablosuz Şarj Cihazı; kablosuz şarjı destekleyen iPhone'larınızı kablo karışıklığı derdi olmadan şarj etmenizi sağlıyor. Cihazın alt kısmında bulunan kaymaz pedleri tüm yüzeylerde kullanılmasını sağlıyor. Ürünün güçlendirilmiş yapısı, normal cihazlara göre iki kat daha fazla hızlı şarj imkânı sunuyor. Android telefonlarda 10, Apple cihazlarda ise 7,5 Watt gücünde hızlı şarj desteği bulunuyor.

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4. Hem ev hem ofis çalışanlarını kurtaran: Tem 10 Watt Masa Üstü Yuvarlak Kablosuz Şarj Cihazı

Apple MagSafe almayı düşünen ama o kadar para vermek istemeyenlere iPhone uyumlu kablosuz şarj ürünleri

Eğer evde veya ofiste sizi şarj sıkıntısından kurtaracak kullanışlı ve yer kaplamayan bir ürün istiyorsanız Tem 10 Watt Masa Üstü Yuvarlak Kablosuz Şarj Cihazı, tam size göre. Masa üstü kullanımı için oldukça uygun ve fonksiyonel olan cihazı yanınızda kolaylıkla taşıyabilir, profesyonel bir çalışma alanı yaratabilirsiniz. Apple ve Android cihazlarla uyumlu ürünün farklı güç seçenekleri bulunuyor.

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5. Güvenli ve hızlı şarj için: Belkin BoostCharge Kablosuz Şarj Cihazı

Apple MagSafe almayı düşünen ama o kadar para vermek istemeyenlere iPhone uyumlu kablosuz şarj ürünleri

Belkin BoostCharge Kablosuz Şarj Cihazı; 10 Watt'a kadar hızlı kablosuz şarj kapasitesi ve ulaşılabilir fiyatıyla kullanıcı dostu bir seçenek. Cihaz, güvenli bir şekilde en hızlı kablosuz şarjdan yararlanmanızı sağlıyor. Şarj sırasında yanan beyaz LED ışık, telefonunuzun şarj edilmesinde problem gözükmediğini belirtiyor. Cihazlarınızı 35 dakikada sıfırdan % 80'e kadar şart etmenizi sağlayacak modeli mutlaka inceleyin!

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6. Isınmaya karşı koruma: Hypergear 10 Watt Qi Uyumlu Wireless Şarj Cihazı

Apple MagSafe almayı düşünen ama o kadar para vermek istemeyenlere iPhone uyumlu kablosuz şarj ürünleri

Hypergear 10 Watt Qi Uyumlu Wireless Şarj Cihazı’nın 10 Watt'lık batarya kapasitesi sayesinde iPhone telefonlarınızı hızlı ve kolay bir şekilde şarj edebilirsiniz. Ürünün havalandırma halkaları, cihazı ve telefonunuzu aşırı ısınmaya karşı korur. İnce ve metal kılıflarla da şarj işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Üründe telefonunuzun veya MagSafe özellikli kulaklarınızın şarj olduğunu gösteren LED ışığı bulunuyor.

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7. Uzun yolculuklarda yalnız bırakmayan: Varta Wireless Powerbank 20000 mAh

Apple MagSafe almayı düşünen ama o kadar para vermek istemeyenlere iPhone uyumlu kablosuz şarj ürünleri

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Modern tasarımıyla oldukça minimal bir görünüm sunan Varta Wireless Powerbank 20000 mAh; 10 Watt'a varan gücüyle uzun yolculuklarınız için bile en uygun seçeneği karşınıza çıkarıyor. Geçişli şarjıyla hem adaptörünüzün hem telefonunuzun aynı anda şarj olmasını sağlayan ürün, hareket hâlindeyken pratiklik sağlıyor. Cihazın beyaz LED ışığı şarj durumunu gösterirken mavi LED ışığı ise hızlı ve kablosuz şarjı ifade ediyor.

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8. Zamandan tasarruf ettirecek: Ally 15 Watt Type-C Giriş Kablosuz Silikon Şarj Pedli Wireless Araç Şarj Cihazı

Apple MagSafe almayı düşünen ama o kadar para vermek istemeyenlere iPhone uyumlu kablosuz şarj ürünleri

Ally 15 Watt Type-C Giriş Kablosuz Silikon Şarj Pedli Wireless Araç Şarj Cihazı; üretildiği silikon kauçuk malzemesiyle oldukça uzun ömürlü bir seçenek. Kablosuz şarj özelliği bulunan tüm cihazlarla uyumlu olan şarj cihazı; ofis, ev hatta araç içinde bile rahatlıkla kullanılabiliyor. Hızlı şarj teknolojisiyle şarjınızın bittiği anlarda kısa sürede telefonunuzu şarj ederek zamandan tasarruf etmenize yardımcı oluyor.

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9. Hızlı biten şarjlara hızlı çözüm: Mcdodo Mc-7050 5000 mAh 15 Watt Standlı Manyetik Hızlı Kablosuz Powerbank

Apple MagSafe almayı düşünen ama o kadar para vermek istemeyenlere iPhone uyumlu kablosuz şarj ürünleri

Mcdodo MC-7050 5000 mAh 15 Watt Standlı Manyetik Hızlı Kablosuz Powerbank; yenilikçi ve kompakt tasarımıyla oldukça kullanışlı bir deneyim yaşatıyor. Gelişmiş teknik özellikleri ve 5.000 mAh gücündeki kapasitesiyle priz olmayan yerlerde kolaylıkla kullanılabiliyor. Arka bölümündeki tutma aparatıyla telefonunuz şarj olurken video izlemeye devam edebilirsiniz. Yabancı nesneleri algılama fonksiyonu ise ürünün ani açılışını ve pil tüketimini engelliyor.

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10. Dilediğiniz her yere kolayca taşıyabileceğiniz: Aoguerbe Kablosuz Powerbank

Apple MagSafe almayı düşünen ama o kadar para vermek istemeyenlere iPhone uyumlu kablosuz şarj ürünleri

iPhone 12, 13 ve 14 serileri için MagSafe teknolojili Aoguerbe Kablosuz Powerbank; 10000 mAh ultra kapasitesiyle kamp ve yürüyüün yanı sıra seyahatlerde de iPhone’nunuzu şarj edebiliyor. Telefonunuzun konumunu yatay veya dikey şekilde ayarlayabileceğiniz kompakt tasarımlı bu ürün ile cihazınız şarj olurken onu kullanmaya devam edebilirsiniz. Maksimum kablosuz şarjı destekleyen modeli çok seveceksiniz!

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