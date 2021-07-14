Apple, MagSafe Battery Pack'i görücüye çıkardı! İşte Türkiye fiyatı

Apple MagSafe teknolojisini geçtiğimiz ekim ayında tanıttığı iPhone 12 serisi ile birlikte iPhone'lara getirmişti. iPhone 12 modellerinde bulunan MagSafe mıknatısları, MagSafe şarj aygıtının ve diğer birçok aksesuarın telefona yapışmasına izin veriyordu. Apple'ın MagSafe teknolojisini bir kablosuz powerbank ile taçlandıracağı da düşünülüyordu. Nitekim öyle de oldu. MagSafe Battery Pack, Apple'ın sitesinde yerini aldı.

İŞTE MAGSAFE BATTERY PACK'İN ÖZELLİKLERİ

MagSafe Battery Pack, 1.460 mAh kapasiteye sahip. Yeni ürün, iPhone 12 veya iPhone 12 Pro modellerine yapışıyor ve cihazları kablosuz olarak şarj ediyor. iPhone’unuzu kablosuz şekilde 5 W hızında şarj edebiliyor. MagSafe Battery Pack, Apple'ın aktardığına göre MacBook ile sunulanlar gibi 27 W veya daha güçlü bir şarj aygıtıyla kullanıldığında daha da hızlı şarj ediyor.

Ayrıca Apple, "Hem iPhone'unuzun hem de MagSafe Battery Pack şarj edilmesi gerekiyorsa, bunları aynı anda şarj edebilirsiniz " diyor. iPhone'lar, MagSafe Battery Pack'in şarj durumunu gösterebiliyor.

Apple, yeni ürününün 20 W veya daha güçlü USB-C güç adaptörü ve USB-C lightning kablosu ile şarj edilmesini öneriyor.

İŞTE MAGSAFE BATTERY PACK'İN TÜRKİYE FİYATI

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleriyle uyumlu olan MagSafe Battery Pack'in Türkiye fiyatı 1.079 TL olarak belirlenmiş durumda.

