Apple Watch kan şekerini ölçebilir!

Apple Watch ile kan şekeri ölçme özelliği son dönemin en çok konuşulan özelliklerinden biri. Hatta akıllı saat sektöründeki diğer firmaların da yeni nesil ürünleriyle kan şekeri veya kan basıncı takibine odaklanacakları düşünülüyor. Çıkan son haberler ise Apple'ın gelecekteki Apple Watch ürünlerinde karşımıza çıkma ihtimali bulunan kan şekeri ölçme özelliği için bazı detayları gözler önüne serdi.

APPLE'IN ANLAŞMASI ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde bir SEC dosyası ile İngiliz sağlık teknolojisi firması Rockley Photonics'in son iki yıldır en büyük müşterisinin Apple olduğu ve Apple'ın gelecekteki ürünleri geliştirmek için devam eden bir anlaşması olduğu ortaya çıktı. Rockley, kan şekeri, basınç ve hatta alkol seviyelerini takip eden sensörler geliştiriyor. Bu da, sayılan özelliklerden en az birinin gelecekteki bir Apple Watch'ta mevcut olabileceğini gösteriyor.

GERÇEK OLURSA AVANTAJ SAĞLAYACAK

Apple, kan şekeri ölçme teknolojisini Apple Watch gibi bir ürüne getirebilirse, ölçüm için parmaklarına iğne batırmaktan bıkmış herkes için bir avantaj sağlayabilir. Rockley'in kan basıncı takibi ve alkol takibi diğer teknolojileri de Apple'a ve dolayısıyla Apple Watch kullanıcılarına yardımcı olabilir. Fakat SEC dosyasında ortaya çıkan Rockley anlaşmasının, firmalar tarafından doğrulanmadığı sürece, bir ürün sevkiyatı ile sonuçlanacağının garantisi yok.

YENİ APPLE WATCH İLE GELEBİLİR

Apple Watch Series 7'nin eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Apple'ın kan şekeri ölçme özelliğini de Apple Watch Series 7 akıllı saati ile birlikte sunması muhtemel görünüyor. Ancak Apple tüm bunları doğrulamış değil.

