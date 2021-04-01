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Apple Watch polisin suçluları yakalamasını sağladı! Peki nasıl?

01.04.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple Watch bu kez hayat kurtarmasa da önemli bir olayın başrolünde yer aldı. Brezilya'daki bir soygun sonrası kaçan suçlulardan biri, Apple Watch'un 'Bul' özelliği sayesinde kıskıvrak yakalandı.

Apple Watch polisin suçluları yakalamasını sağladı! Peki nasıl?

Apple cihazları için bir 'Bul' özelliği sunuyor. Bu özellik, iPhone, iPad veya Apple Watch gibi Apple ürünlerinin kaybolması ve çalınması durumunda cihazın konumunu tespit edebilmeyi sağlıyor. Fakat Brezilya'daki bir soygunu gerçekleştiren suçlular, görünüşe bakılırsa Apple Watch'un 'Bul' özelliğini hesaba katamadı.

OTOMOBİL VE APPLE WATCH İLE BİRÇOK EŞYA ÇALDILAR

9to5Mac'in haberine göre, Brezilya'da gerçekleşen olayda Brezilya Ordusu üniforması giyen silahlı üç kişi, son derece kötü bir soygun gerçekleştirdi. Soyguncular, aralarında bir otomobilin ve bir Apple Watch'un da bulunduğu çeşitli eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Ancak Apple Watch'un 'Bul' özelliğini kullanan polis, saatin konumu sayesinde bir adres tespit etti. Anlaşılan Apple Watch'un 'Bul' özelliğini kapatmamışlardı.

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Apple Watch 'sağlamlaşabilir'Apple Watch 'sağlamlaşabilir'

POLİS APPLE WATCH'UN KONUMU İLE YAKALADI

Polis suçlulardan birini saatin konumu sayesinde yakaladı. Yakalanan kişinin kız kardeşine ait olan adreste, Brezilya Ordusu üniformalarına ek olarak, kurbanın evinden çıkarılan nesneler bulunarak ele geçirildi. Mağdur tarafından tespit edilen kişinin hırsızlık, cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, itaatsizlik ve tehdit suçlarından polis kaydı olduğu ortaya çıktı. Rapor, çalınan Apple Watch'un özelliklerinden bahsetmedi ama akıllı saatin hücresel bağlantıya sahip bir model olduğu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Brezilya
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