Arabadaki cesetleri köylüler fark etti! Korkunç şüphe… Arkasındaki yazı dikkat çekti

Olay, dün saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Emirler köyü yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında uzun süre park halinde duran otomobili gören köylüler, aracın yanına gittiklerinde göğüslerinden vurulmuş kadın ve erkeği fark etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobildeki kadın ve erkeğin öldüğünü belirledi.

Yapılan araştırmada cesetlerin Malatya'nın Arapgir ilçesi nüfusuna kayıtlı Özay Gül ve Selda Karaca'ya ait olduğu tespit edildi. Araçta bir de tabanca bulundu. Cenazeler Sivas'ta yapılan otopsi işleminin ardından bugün toprağa verilmek üzere memleketleri Malatya'nın Arapgir ilçesine gönderildi.

TABANCA İNCELEMEYE ALINDI

Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, cesetlerin yanında bulunan tabanca da balistik incelemeye alındı. Ayrıca cesetlerden de incelenmek üzere swap alındığı bildirildi. Özay Gül'ün Selda Karaca'yı vurup, daha sonra aynı silahla intihar ettiğinin üzerinde durulduğu bildirildi.

HER İKİSİ DE EVLİ

Yol kenarında park halindeki otomobilde silahla vurulmuş cesetleri bulunan Özay Gül ve Selda Karaca’nın olay günü evden çıktıktan sonra ailelerinin, telefonlarına bir daha ulaşamadığı belirtildi. Her ikisi de evli olan Gül ile Karaca'nın gönül ilişkisi yaşadıkları öne sürüldü. Özay Gül ve Selda Karaca'nın cenazesi Malatya'nın Arapgir ilçesinde defnedildi. (DHA)

OTOMOBİLİN ARKASINDAKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ

Korkunç olayın meydana geldiği aracın arka camında "Çalmadık, çırpmadık, yediysek cebimizden, harcadıysak ömrümüzden' yazısının olduğu görüldü.



