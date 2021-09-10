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Araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar! Hatalı park cezası iptal edildi

10.09.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta otomobilini otobüs durağı yakınına park eden sürücüye polis tarafından yazılan hatalı park cezası, delil olarak sunulan fotoğrafta durak gözükmediği için mahkemece iptal edildi.

Araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar! Hatalı park cezası iptal edildi

Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda 13 Nisan 2021 tarihinde otomobilini otobüs durağının yakınına park eden isminin açıklanmasını istemeyen bir kişiye hatalı park nedeniyle polis ekiplerince 132 lira ceza uygulandı.

Cezaya itiraz eden kişi, kendisine haksız yere ceza yazıldığını, otomobilini otobüs durağına en az 15 metre uzağa park ettiğini savunarak avukatı aracılığıyla dava açtı.

FOTOĞRAF İNCELENDİ

Kahramanmaraş 2.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada, otomobil sürücüsüne yazılan ceza ve o sırada polis ekiplerince çekilen fotoğraf incelendi.

BU AYRINTIYA DİKKAT!

Durağa en az 15 metre uzağa park ettiğini öne süren ve kendisine haksız ceza yazıldığını, bu nedenle cezanın iptalini talep eden davacıyı haklı bulan mahkeme, ceza fotoğrafında otobüs durağının gözükmemesi ve aracın nizami park halinde olması dolayısıyla cezanın iptaline hükmetti.

Davacının avukatı Damla Yağmur Ay, şüpheden sanık yararlanır ilkesinin Türk Ceza Kanunu'na (TCK) sabit ilkelerinden olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Polis memurlarının çektiği fotoğraflarda araçla birlikte durak gözükmediği için mahkemece kural ihlali yapıp yapmadığı tespit edilemedi. Bu noktada bir şüphe bulunması ve şüpheden sanık yararlanır ilkesinden dolayı müvekkile hükmedilen idari para cezası iptal edildi."

"KARAR EMSAL NİTELİKTE"

Kararın emsal nitelikte bir karar olduğunun altını çizen Ay, vatandaşlara trafik cezası yemeleri durumunda bu ayrıntılara dikkat etmeleri gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kaç kişi cezalara itaraz etme vakti bulabiliyor polis kardeşlerimiz biraz elinizi vijdanınıza koyun sudan bahanerden insanlara ceza yazmayın toprağın altında hesap var

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