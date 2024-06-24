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  4. Aracına aldığı müşteriye korsan taksiciden iğrenç hareket! Kadını bir de E-5'in ortasında yola attı

Aracına aldığı müşteriye korsan taksiciden iğrenç hareket! Kadını bir de E-5'in ortasında yola attı

24.06.2024 10:09
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24.06.2024 10:09
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Aracına binen kadın yolcuya teşhircilik yaptı, aralarında arbede çıkınca kapıyı açıp kadını yolun ortasına attı! İstanbul'da E-5'te korsan taksicinin evli kadına yaşattığı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre teşhircilik yapan sürücü, kadın o anları kaydetmek isteyince küfür de yağdırdı.

E-5 karayolunda Mecidiyeköy mevkisinde korsan taksi çağıran kadın hayatının kabusunu yaşadı. Kadından peçete isteyen sürücü teşhircilik yapmaya başlayınca ortalık birbirine karıştır. Araçtan atılan kadının yolun ortasında kaldığı anlar kameraya anbean yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz 8 Haziran Cumartesi günü saat 22.45 sıralarında E-5 Karayolu Şişli Mecidiyeköy mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Boğazköy’de akşam saatlerinde uygulamadan korsan taksi çağıran A. A. (35), bir süre sonra kendisini arayan korsan taksicinin aracına bindi. Yolculuğa başlayan sürücü, kadınla sohbet etmek istedi. Ancak kadın kendisini dinlemeyerek yolculuğa devam etti.

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SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTAN KADINI YOLA ATIP KAÇTI

Bir süre sonra Mecidiyeköy mevkisine geldikleri esnada sürücü, kadından peçete istedi. O esnada yanına bakan kadın, iddiaya göre sürücünün teşhircilik yaptığını gördü. Bunun üzerine kadın cep telefonuyla kayıt almak istedi ancak sürücü ona müdahale edince aralarında arbede çıktı. Daha sonra sinirlenen sürücü, kadına ağır küfür ve hakaret etti. Araç yavaşladığı esnada ise inmek isteyen kadın sürücü tarafından kapısı açılarak dışarıya atıldı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

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Olayın ardından yola düşmesi sonucu yaralanan kadın, yardım etmesi için aradığı arkadaşıyla birlikte tedavi olmak için hastaneye gitti. Tedavisi sonrası emniyete giden A. A. sürücüden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından harekete geçen Şişli polisi, yaptığı çalışmada ilk olarak aracın plakasını tespit etti. Buradan yolan çıkan polis ekipleri, aracın sürücüsünün E. A. olduğunu belirledi.

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SÜRÜCÜYE ADLİ KONTROL

Şahıs ardından polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan E. A., hakkında “cinsel taciz”, “kasten yaralama” ve “tehdit-hakaret” suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahsı adli makamlarca adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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KORSAN TAKSİCİYE 32 BİN, YOLCUSUNA 2 BİN LİRA CEZA

Ayrıca “Korsan Taksicilik” yaptığı tespit edilen sürücü E. A.’ya 32 bin 233 lira, yolcu A. A.’ya ise korsan taksi kullanmaktan 2 bin 143 lira idari para cezası uygulandı. E. A.‘nın aracı ise trafikten men edilerek emniyet otoparkına çekildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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