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Aracını otopilota alıp uyudu! Sürücü uyurken araba 15 dakika boyunca polisten kaçtı

02.01.2023 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da yaşanan olay duyanları hayrete düşürdü. Tesla sahibi bir sürücü aracını otopiloto alarak uyudu. Polis aracı durdurmak istedi fakat araç polisten kaçtı. Saatte 110 km hızla gittiği tespit edilen aracın sürücüsü uyanınca aracını sağa çekti. Kimsenin yaralanmadığı olayda polis mahkemeye kadar şoförün ehliyetine el koydu.

Aracını otopilota alıp uyudu! Sürücü uyurken araba 15 dakika boyunca polisten kaçtı

Almanya’da bir sürücü, Tesla marka aracını otopilot moduna alarak direksiyon başında uyudu. Polis, dur ihtarına uymayan otopilot modundaki aracı 15 dakika boyunca kovaladı.

110 KM HIZDA UYUDU

Almanya’da otopilot modundaki Tesla polisten kaçtı. Bavyera eyaletinde yer alan Bamberg şehri yakınlarındaki A70 otobanında bir sürücü Tesla marka aracını otopilot moduna alarak direksiyon başında uyudu. Polis, söz konusu aracı durdurmak istedi fakat sürücü polislere yanıt vermedi. Sürücüyü uyandırmakta başarısız olan polis, saatte 110 kilometre hızla otopilot modundaki aracı kovaladı. Yaklaşık 15 dakika sonra araç sürücüsü uyanarak aracı kenara çekti.

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YARALANAN OLMADI

Bamberg polisi tarafından 29 Aralık’ta yapılan açıklamada, 45 yaşındaki sürücünün kontrol esnasında "uyuşturucu etkisi altındaymış" gibi tepkiler verdiği aktarılarak, sürücünün aracın güvenlik sistemini ellerinin direksiyonda olduğuna inandırmak için ağırlık kullandığı ifade edildi. Sürücünün karayolu trafiğini tehlikeye atmakla suçlandığı aktarılan açıklamada, mahkemeye kadar sürücünün ehliyetine el konulduğu belirtildi. Tesla ve polis arasındaki kovalamaca kimsenin yaralanmadığı da açıklandı. (İHA)

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polis Almanya Tesla

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