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  4. Araçla çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce ileriye savruldu! Feci kaza anbean görüntülendi

Araçla çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce ileriye savruldu! Feci kaza anbean görüntülendi

28.02.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de seyir halindeki motosiklet kavşakta hafif ticari araçla çarpıştı. Aracın motosikleti altında, sürücüsünü ise kaputun üstünde sürüklediği anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Sırakapılar Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde L.A. idaresindeki motosiklet, kavşakta N.Ş.A. kontrolündeki hafif ticari araçla süratle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet aracın altına girerken, sürücü ise kaputun üstüne düşerek fırladı. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yapmasının ardından olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı kadın L.A.’yı Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Olay yerine giden güvenlik güçleri aracın sürücüsünü gözaltına alırken, kaza anı kameraya yansıdı. Görüntülerde çarpışma anı ve vatandaşların yardıma koşması yer aldı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu örenildi.

(İHA)

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trafik kazası Denizli

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