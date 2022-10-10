Araştırmalar bu rengi giyenlerin güvenilir göründüğünü tespit etti! İş görüşmelerinin iyi geçmesini sağlayabilir

Güven zamanl inşaa edilse de ilk gördüğümüz duyguları değiştirmek zorlu olabiliyor. İş görüşmeleri, sevgilinin ailesiyle tanışma gibi durumlarda nasıl davranıldığı gibi nasıl giyinildiği de önem taşıyor. Bir moda şirketi " Giysilerimizin rengi başkalarına bir sinyal görevi görür; onlara kim olduğumuzu söyler" diyor. Moda uzmanı Susan Gagnon, "Beynimiz, duygularla birlikte duyusal tetikleyicilere bağlıdır. Bazı tetikleyiciler mutluluğu, bazıları ise üzüntüyü tetikler" diye açıklıyor. "Böylece, farklı renkler bizden güven gibi farklı duygusal tepkiler alır."

MAVİ VE MOR RENGİ EN GÜVENİLİR RENKLER SEÇİLDİ

Çin'deki Soochow Üniversitesi'nden araştırmacılar yakın zamanda giyim renklerinin güven algısı üzerindeki etkisini araştırdılar. Araştırmacılar 32 katılımcı topladı ve kırmızı, sarı, yeşil, mavi, mor, turuncu, sarı-yeşil, mavi-yeşil ve mavi-mor gibi farklı renklerde photoshoplanmış aynı takım elbisesini giyen dijital bir figüre duydukları güveni derecelendirirler. Araştırmaya göre, mavinin ardından mavi-mor renk en güvenilir olarak görüldü. Araştırmacılar, "Mavi ve mor giysiler giyenler daha yüksek güven değerlendirmeleri alıyorlar" diye yazdı.

OLUMLU ÇAĞRIŞIMLAR YARATIYOR

Renk uzmanı David Lee , mavi ve mor gibi renklerin, bu tonlarla "olumlu çağrışımlar" olduğu için diğer insanların bizi daha güvenilir görmelerine neden olabileceğini söylüyor. Örneğin, mavi renk genellikle Gagnon'a göre "sakin ve dingin" olan gökyüzü ile ilişkilendirilir. "Yani insanlar başkalarının mavi giydiğini gördüklerinde, beyinleri bunu gökyüzünün sakinliği ile ilişkilendirir" diyor.

KİŞİLİĞİMİZE UYAN RENKLERİ SEÇİYORUZ

Lee'ye göre, sakinlik ve dinginlik gibi özellikler, insanların diğerlerinde hissettiği güvenliği artırabilir. "Bu, güven oluşturmaya yardımcı olur ve güvenilirlik sağlar" diye açıklıyor. Elbette iş görüşmesi gibi önemli durumlarda mavi giymeyi tercih edebilirsiniz. Ancak belirli renklere olan doğal çekiciliğiniz aslında kim olduğunuz hakkında çok şey söylüyor. Gagnon, "Giymeyi seçtiğiniz renkler eğilimlerinizi temsil eder" diyor. "Bilinçsizce kişiliğimize uyan renkleri seçiyoruz."

YEŞİL TONU KISKANÇLIK VE HASETLE İLİŞKİLENDİRİLİYOR

IJERT çalışması ayrıca en düşük güven değerlendirmesini alan giysi rengini de belirledi: yeşil . Gagnon'a göre bu renk tonu "genellikle motive ve hırslı insanlarla ilişkilendirilir". Kulağa iyi bir şey gibi gelse de bu her zaman güven için en iyi temeli oluşturmaz. Lee'nin belirttiği gibi, yeşil renk genellikle aldatma ve açgözlülük gibi daha açık bir şekilde olumsuz özelliklerle de bağlantılıdır. Moda uzmanı Jessica Kats , yeşil tonunun kıskançlık ve hasetle ilişkili olduğunu yineliyor. “İnsanlar birçok kültür ve gelenekte onu güvenilmez bir renk olarak görüyor” diye açıklıyor.

