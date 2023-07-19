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Arkadaşının 14 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan adama 'iyi hal' indirimi! Kendi minibüsünde suçüstü yakalanmıştı

19.07.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta 39 yaşındaki Barış K., arkadaşının 14 yaşındaki kızı S.K.'ye kendine ait minibüste cinsel istismarda bulunmaktan yargılandı. Olay günü Barış K. suçüstü yakalanıp gözaltına alınmış, S. K.'nin giydiği iç çamaşırda Barış K.'ye ait spermler bulunmuştu. Davanın karar duruşmasında Barış K. "lehine olan delillerin gözetilmesini" talep etti, suçlamayı reddedip beraatini istedi. Mahkeme heyetinin Barış K. hakkında verdiği karar dikkat çekti.

Arkadaşının 14 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan adama 'iyi hal' indirimi! Kendi minibüsünde suçüstü yakalanmıştı

Arkadaşının kızının iç çamaşırından spermleri çıkan Barış K. "Ben böyle bir şey yapmadım" diyerek suçlamayı reddetti. Savcının Barış K. için 30 yıl olarak istediği hapis cezası mahkeme heyetinin 'iyi hal' indirimi kararıyla 18 yıla düşürüldü. Mide bulandıran olayın ayrıntıları ve hukuki süreçten detaylar şöyle...

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SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Olay, geçen yıl ağustos ayında Kozlu ilçesinde meydana geldi. Barış K., arkadaşının kızı S.K.'ye kendisine ait minibüste cinsel istismarda bulundu. Çevredekilerin ihbarı ile suçüstü yakalanan Barış K., gözaltına alındı. S.K.'nin olay günü giydiği iç çamaşırında yapılan adli tıp kurumu incelemesinde de sanığa ait spermler bulundu. Barış K., tutuklanırken, hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

SAVCI 30 YIL İSTEDİ

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Barış K. hakkında önceki celse mütalaasını açıklayan savcı, S.K.'nin şikayetçi olmadığını ancak olay tarihinde 15 yaşından küçük olduğu için rızasının geçerli sayılmayacağını belirterek, sanığın 30 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

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BERAAT İSTEDİ

Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Barış K.,, S.K.'nin anne ile babası ve taraf avukatları hazır bulundu. Savunması sorulan sanık, “Ben lehime olan delillerin gözetilmesini talep ederim. Beraatimi istiyorum” dedi.

Sanık avukatı ise mağdurun ifadesine güvenilip güvenilmemesi yönünde şüpheler olduğunu belirterek, delillerin çelişkili olduğunu öne sürerek sanığın beraatini istedi.

İYİ HAL İNDİRİMLİ 18 YIL HAPİS

Son sözü sorulan Barış K., “Ben böyle bir şey yapmadım, beraatimi istiyorum” diye konuştu. Mahkeme, Barış K.'ye, ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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Heyet, ceza miktarının sanığın geleceği üzerindeki etkisi dikkate alınarak iyi hal indirimi uygulayıp bu cezayı 18 yıl 9 aya düşürdü.

Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanık hakkında ayrıca ‘kişiyi hürriyetten yoksun bırakma’ suçundan mahkeme heyetince Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

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