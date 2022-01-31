Arkadaşlarını kıskandı, kendisine 27 milyon mAh kapasiteli powerbank üretti! Yayınladığı videoyu on binlerce kişi izledi

Powerbank'ler ya da taşınabilir şarj cihazları artık günlük hayatta yanımızda taşımamız gereken birer parçamız haline geldi. Üstelik dizüstü bilgisayarlarda ve akıllı telefonlarda artık kolayca çıkartılamayan pillerin bulunması, bir powerbank'i zorunlu kılmaya bile başladı. Üreticiler şimdiye dek çoğunlukla 5.000 mAh, 10.000 mAh ve 20.000 mAh kapasitesine sahip powerbank'ler ile tüketicilerin karşısına çıkarken, Çinli bir adam, üreticilerin bile aklına gelemeyecek bir seviyede powerbank üreterek, durumu çok başka bir seviyeye taşıdı.

ARKADAŞLARININ POWERBANK'İNİ KISKANDI

Gizmochina'nın haberine göre; Handy Geng, kısa süre önce Weibo'da ve YouTube'da bir video yayınladı. Videoda, arkadaşlarının kendisinden daha büyük powerbank'lere sahip olmasından bıktığını söyleyen Geng'in aralarında en büyük ve en uzun ömürlü bataryaya sahip olduğunu göstermek istediği belirtildi.

NELER YAPTI?

Videoya göre Geng, ilk olarak kendisine büyük bir pil paketi satın aldı. Daha sonra, pili gümüş metalik bir kasaya yerleştirdi. Böylece tasarımı, biraz hormonlu gibi görünse de büyük bir powerbank'e benzedi. Bir sonraki adımda ise giriş ve çıkış portlarını yerleştirmek vardı. Çılgın adam, 220V'a kadar çıkan 60 çıkış portu ve tek bir giriş portu yerleştirdi.

Son olarak Geng, 27 milyon mAh gücündeki powerbank'inin aynı anda akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlardan oluşan 20 cihazı şarj edebileceğini gösterdi.

AYNI ANDA ÇALIŞTIRDI

Buna ek olarak, powerbank'in televizyon, çamaşır makinesi ve elektrikli tencereyi aynı anda büyük kısa devrelere yol açmadan çalıştırmayı desteklediği görüldü.

BÜYÜK BİR EKSİKLİĞİ VAR! O DA...

Ancak her ne olursa olsun, powerbank'in bir eksikliği var. Powerbank'ler genellikle taşınabilir olmalarıyla tanınsa da 27 milyon mAh'lik powerbank, artık büyüklüğü nedeniyle taşınabilir değil.

