HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Arkadaşlarını kıskandı, kendisine 27 milyon mAh kapasiteli powerbank üretti! Yayınladığı videoyu on binlerce kişi izledi

Arkadaşlarını kıskandı, kendisine 27 milyon mAh kapasiteli powerbank üretti! Yayınladığı videoyu on binlerce kişi izledi

31.01.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli bir adam ürettiği powerbank ile yok artık dedirtmeyi başardı. Çinli Handy Geng, kısa süre önce YouTube'da 27 milyon mAh kapasiteli bir taşınabilir şarj cihazı yaptığını açıklayan bir video paylaştı. Video on binlerce kişi tarafından izlenirken, arkadaşlarının kendisinden daha büyük powerbank'lere sahip olmasından bıkan Handy Geng, powerbank'in televizyonu, çamaşır makinesini ve elektrikli bir tencereyi aynı anda kısa devre olmaksızın çalıştırabildiğini de gösterdi.

Arkadaşlarını kıskandı, kendisine 27 milyon mAh kapasiteli powerbank üretti! Yayınladığı videoyu on binlerce kişi izledi

Powerbank'ler ya da taşınabilir şarj cihazları artık günlük hayatta yanımızda taşımamız gereken birer parçamız haline geldi. Üstelik dizüstü bilgisayarlarda ve akıllı telefonlarda artık kolayca çıkartılamayan pillerin bulunması, bir powerbank'i zorunlu kılmaya bile başladı. Üreticiler şimdiye dek çoğunlukla 5.000 mAh, 10.000 mAh ve 20.000 mAh kapasitesine sahip powerbank'ler ile tüketicilerin karşısına çıkarken, Çinli bir adam, üreticilerin bile aklına gelemeyecek bir seviyede powerbank üreterek, durumu çok başka bir seviyeye taşıdı.

ARKADAŞLARININ POWERBANK'İNİ KISKANDI

Gizmochina'nın haberine göre; Handy Geng, kısa süre önce Weibo'da ve YouTube'da bir video yayınladı. Videoda, arkadaşlarının kendisinden daha büyük powerbank'lere sahip olmasından bıktığını söyleyen Geng'in aralarında en büyük ve en uzun ömürlü bataryaya sahip olduğunu göstermek istediği belirtildi.

NELER YAPTI?

Videoya göre Geng, ilk olarak kendisine büyük bir pil paketi satın aldı. Daha sonra, pili gümüş metalik bir kasaya yerleştirdi. Böylece tasarımı, biraz hormonlu gibi görünse de büyük bir powerbank'e benzedi. Bir sonraki adımda ise giriş ve çıkış portlarını yerleştirmek vardı. Çılgın adam, 220V'a kadar çıkan 60 çıkış portu ve tek bir giriş portu yerleştirdi.

Son olarak Geng, 27 milyon mAh gücündeki powerbank'inin aynı anda akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlardan oluşan 20 cihazı şarj edebileceğini gösterdi.

powerbank-3

AYNI ANDA ÇALIŞTIRDI

Buna ek olarak, powerbank'in televizyon, çamaşır makinesi ve elektrikli tencereyi aynı anda büyük kısa devrelere yol açmadan çalıştırmayı desteklediği görüldü.

powerbank

BÜYÜK BİR EKSİKLİĞİ VAR! O DA...

Ancak her ne olursa olsun, powerbank'in bir eksikliği var. Powerbank'ler genellikle taşınabilir olmalarıyla tanınsa da 27 milyon mAh'lik powerbank, artık büyüklüğü nedeniyle taşınabilir değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkesin dilinde o var! Ancak arsa dolandırıcılığına dikkatHerkesin dilinde o var! Ancak arsa dolandırıcılığına dikkat
3'lü ilişki cinayetle bitti! Cinsel organını kesip öldürdü3'lü ilişki cinayetle bitti! Cinsel organını kesip öldürdü
21.00'i işaret eden Kılıçdaroğlu'ndan yeni video21.00'i işaret eden Kılıçdaroğlu'ndan yeni video
Anahtar Kelimeler:
Çin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Altın ve dolarda hareketlilik! Düşüş için uyarmıştı: Altın kâhini İslam Memiş'ten yeni değerlendirme...

Son dakika: Altın ve dolarda hareketlilik! Düşüş için uyarmıştı: Altın kâhini İslam Memiş'ten yeni değerlendirme...

Galatasaray'a hayatının şoku! Transfer çalımının da böylesi...

Galatasaray'a hayatının şoku! Transfer çalımının da böylesi...

3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...

3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'Lütfü Türkkan' paylaşımı

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'Lütfü Türkkan' paylaşımı

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

Erdoğan'dan dikkat çeken yüz yüze eğitim açıklaması

Erdoğan'dan dikkat çeken yüz yüze eğitim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Yıllar sonra gelen paylaşım! Notu olay oldu

Yıllar sonra gelen paylaşım! Notu olay oldu

Bizim Köyün Kızları yarışmacısı intihar etti! Korkunç iddia

Bizim Köyün Kızları yarışmacısı intihar etti! Korkunç iddia

Kasiyer neye uğradığını şaşırdı! Tamamen çıplak geldi ve...

Kasiyer neye uğradığını şaşırdı! Tamamen çıplak geldi ve...

Yaşananlara tepki! "Reyting uğruna..."

Yaşananlara tepki! "Reyting uğruna..."

Daha fazla Koreli görünmek istedi! “Cinsel organımı...”

Daha fazla Koreli görünmek istedi! “Cinsel organımı...”

Trans birey olduğunu duyurmuştu! Annesi kötü yorumları yanıt verdi

Trans birey olduğunu duyurmuştu! Annesi kötü yorumları yanıt verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.