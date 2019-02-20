Balkanlar'ın yabancısı olmadığı bir coğrafya olduğunu dile getiren Turunç, "Kızılayın 150. kuruluş yıl dönümü ile alakalı bir dizi etkinlik Türkiye ve yurt dışında kutluyoruz. Bütün davranışlarımızın, bütün yola çıkışımızın başlangıcı, yeryüzünde insan olarak nasıl bir rolümüz var, nasıl bir görevimiz var, nasıl bir sorumluluğumuz var, bunu bilmek zorundayız. İnsani sorumluluğumuzu bildiğimiz takdirde etnik kimliği ne olursa olsun, kültürü ne olursa olsun, dünyanın hangi coğrafyasında yaşarsa yaşasın bu duyarlılığı gösterip insanların sıkıntılarını ve problemlerini gidermek adına mutlaka adımlar atmak zorundayız." diye konuştu.

Dünyanın bir tarafından insanların çok lüks yaşadığını aktaran Turunç, dünyanın diğer bir tarafında ise insanların açlık ve susuzluktan hayatlarını kaybettiğini kaydetti.

Türk Kızılayının dünyanın en büyük yardım kuruluşlarından biri olduğunu vurgulayan Turunç, "Savaşlardan dolayı 70 milyon insan şu anda dünyaya geldiği, yaşadığı topraklardan göç etmek zorunda kalmış. 850 bin insan Suriye'de hayatını kaybetti. Şu anda Türkiye'de de 4 milyona yakın Suriyeli yaşıyor. Mülteci olarak görmedik, mülteci olarak düşünmüyoruz, mülteci olarak kabul etmiyoruz çünkü yakın tarihe kadar inanç ve kültürel veya etnik bağımız, akrabalık bağlarımız olan bir coğrafyaydı Suriye'de yaşayan insanlar." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayının dünyanın birçok ülkesine de yardım gönderdiğini de hatırlatan Turunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temennimiz o ki, dünyanın hiçbir yerinde kimse açlıktan ölmesin, susuzluktan ölmesin ama şunu iddia ediyoruz ki nerede bir felaket olursa olsun, din, dil, ırk, inanç, kültür farkı gözetmeksizin Türk Kızılayı her zaman herkesin yanında hazır bir vaziyette iyilik adına bekliyor."

