Artan gerilim uzaya sıçramıştı! Rus ve ABD'li astronotları taşıyan Soyuz kapsülü Dünya'ya döndü

NASA'dan Mark Vande Hei ve Rus kozmonotlar Anton Shkaplerov ve Pyotr Dubrov'u taşıyan Rus Soyuz kapsülünü, Kazakistan'a iniş yaptı.

Astronotlardan 55 yaşındaki Vande Hei ikinci ISS görevini tamamlarken yörüngede art arda 355 gün kalarak uzayda en çok kalan ABD'li olma rekorunun sahibi oldu.

UZAYDAKİ İLİŞKİLER GÖZLENDİ

Moskova ile Washington arasında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine artan gerilimin, iki eski Soğuk Savaş düşmanı arasında uzayda uzun süredir devam eden işbirliğine sıçradığına ilişkin belirtiler olduğu iddia edilmişti. Bu nedenle ABD'li ve Rus astronotların ISS'den dönüş uçuşu yakından takip edildi.

Rus uzay ajansı Roscosmos'un genel müdürü Dmitry Rogozin, ABD'nin Rusya'ya yaptırım kararlarının ISS ekip çalışmasını "yok edebileceğini" ve uzay istasyonunun yörüngeden düşmesine yol açabileceğini öne sürdü.

Ertesi hafta, devlete ait Rus haber ajansı RIA Novosti parodi bir video yayımladı. Videoda kozmonotlar, Rusya'nın ISS modülü uzay istasyonundan ayrılmadan önce Vande Hei'ye veda ediyordu.

Aynı zamanda, Rogozin, Rusya'nın iki ABD havacılık ve uzay NASA tedarikçisi tarafından kullanılan Rus yapımı roket motorlarının tedarikini veya servisini durduracağını açıkladı ve ABD astronotlarının yörüngeye ulaşmak için "süpürge çubukları" kullanabileceğini söyledi.

NASA ise ABD ve Rus ISS mürettebat üyelerinin Dünya'daki olayların çok iyi farkında olduklarını, ancak profesyonel olarak gerilimsiz bir şekilde birlikte çalıştıklarını söyledi.

DÜNYA'YA DÖNDÜLER

Moskova ve Washington arasındaki gerilime rağmen Vande Hei ile Rus kozmonotlar Anton Shkaplerov ve Pyotr Dubrov Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan aynı kapsülde ayrılarak bugün Dünya'ya döndü.

