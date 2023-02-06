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  4. Artçı sarsıntıyla yıkılan ev anbean kamerada! Bir anda oldu, her yeri toz bulutu kapladı: İçeride insanlar vardı!

Artçı sarsıntıyla yıkılan ev anbean kamerada! Bir anda oldu, her yeri toz bulutu kapladı: İçeride insanlar vardı!

06.02.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremin en şiddetli hissedildiği kentlerden biri olan Şanlıurfa'dan gelen görüntü izleyenleri dehşete düşürdü. Depremin ardından hasar alarak yan yatan bir bina, artçı sarsıntıyla birlikte tamamen yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı, söz konusu görüntülerde çevredekilerin "İçeride insanlar vardı. Çıkın dedik niye çıkmadınız" dediği duyuldu.

Kahramanmaraş'taki 7.4 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da şiddetli şekilde hissedildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada "Şanlıurfa'da 18 can kaybımız, 200 yaralımız ve 60 yıkılan binamız var" diye konuştu. Ekipler, yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, kentte artçı depremler de devam ediyor. Yetkililer, hasar oluşan binalara girilmemesi konusunda uyarılarını yaparken, sosyal medyada yayılan bir görüntü dehşete düşürdü.

ARTÇI DEPREMLE YIKILAN BİNA KAMERADA

Şanlıurfa'da meydana gelen artçı depremde Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir binanın çökme anı kameraya yansıdı.

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BİR ANDA TOZ BULUTU HER YERİ KAPLADI

Söz konusu görüntülerde yan yatmış bir binanın önünden geçen iki arabanın hemen arkasından yıkıldığı görülüyor.

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"İÇERİDE İNSANLAR VARDI"

Ortalığı bir anda toz bulutu kaplarken, cep telefonuna yansıyan görüntülerde çevredekilerin binada insanların olduğunu söylediği anlar yer alıyor.

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Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem! Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem!

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deprem Şanlıurfa

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