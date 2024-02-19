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'Artık muhatap olmayacağım' İmamoğlu'ndan Akşener'e net yanıt! 'Eli genel merkezlerinde, gözü başka mevkilerde...' sözleri gündem yaratmıştı

19.02.2024 13:25 | Son Güncelleme:
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Türkiye adım adım yerel seçimlere yaklaşırken siyasiler arası tartışmalar da dikkat çekiyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için kullandığı "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde" ifadeleri çok konuşulmuştu. İmamoğlu, Akşener'e yanıt verdi. İmamoğlu, "Bu söylenen siyasi, muğlak, geçerliliği olmayan siyasi söylemlere muhatap olmayacağım. Bu A, B partisi ya da A, B partisinin lideri fark etmiyor artık" dedi.

'Artık muhatap olmayacağım' İmamoğlu'ndan Akşener'e net yanıt! 'Eli genel merkezlerinde, gözü başka mevkilerde...' sözleri gündem yaratmıştı

Yerel seçimlere kısa bir süre kala siyaset gündeminde dikkat çeken tartışmalar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çok konuşulan çıkışına yanıt verdi.

İmamoğlu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan İmamoğlu, Akşener'in dün gerçekleştirilen İYİ Parti İstanbul lansmanındaki, "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez" ifadelerine cevap verdi.

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“ARTIK MUHATAP OLMAYACAĞIM”

İmamoğlu, "Ben açıkçası bu seçim döneminde çoklu bir rakiple karşı karşıyayım. İstanbul'da rakibimiz olan birçok arkadaşımıza, siyasi parti temsilcisine ya da onları temsilen yapılan birtakım siyasi konuşmalarda eksik, fazla; tutarlı, tutarsız; yalan, yanlış yorumlar yapılacaktır" şeklinde konuştu.

İstanbul’da bir proje olduğu ya da kendi projelerine dair bir ifade edilmediği sürece bir cevap vermeyeceğini söyleyen İmamoğlu, "İstanbul'a dair bir proje, İstanbul'da yaptığımız işe dönük tarif olur ise bu kapsamda cevabını veririm. Bu söylenen siyasi, muğlak, geçerliliği olmayan siyasi söylemlere muhatap olmayacağım. Bu A, B partisi ya da A, B partisinin lideri fark etmiyor artık” dedi.

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İmamoğlu açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Benim işim İstanbul seçimine dair 16 milyon insanımıza geçtiğimiz beş yılın hesabını vermek, gelecek beş yılla ilgili de tasarım ve tasarruflarımızı aktararak en güçlü şekilde, tarihi bir oy rekoru kırarak inşallah tekrar seçilebilmek."

Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na sert sözler! Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na sert sözler!
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
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Ekrem İmamoğlu Meral Akşener Seçim 2024
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