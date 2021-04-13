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Aşı olmak orucu bozar mı? Aşı olmak orucu zedeler mi? Diyanet açıkladı

13.04.2021 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı başladı. Bir ay boyunca oruç tutacak olan Müslümanlar koronavirüs aşılama çalışmaları sürerken, aşı olmak orucu bozar mı? Aşı orucu zedeler mi? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, koronavirüs aşısı orucu bozar mı? İşte, ayrıntılar...

Aşı olmak orucu bozar mı? Aşı olmak orucu zedeler mi? Diyanet açıkladı

Koronavirüs vaka sayıları hızla artmaya devam ederken ülke genelinde aşılama çalışmaları sürüyor. Ramazan ayının başlamasıyla oruç tutacak olan binlerce Müslüman koronavirüs aşısı orucu zedeler mi? Aşı olmak orucu bozar mı? sorularına yanıt aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmuyor. Peki, koronavirüs aşısı orucu bozar mı? İşte, ayrıntılar...

AŞI OLMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından oruç ve koronavirüs aşısı konusuna ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler.

Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler.

Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların, damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı

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