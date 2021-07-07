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Aşı olmayıp virüs bulaştırana hapis cezası gelir mi? Dikkat çeken iddia

07.07.2021 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, toplumsal bağışıklığın sağlanmasının önündeki en büyük engel olan aşı karşıtlığına karşı harekete geçiliyor. Aşı olana 'pozitif ayrımcılık' yapılmasının yanında, aşı olmayıp virüs bulaştıranlara hapis cezası verilmesi de gündeme geldi.

Aşı olmayıp virüs bulaştırana hapis cezası gelir mi? Dikkat çeken iddia

Koronavirüse karşı aşılama çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama çalışmalarının önemiyle ilgili "Bir ilde toplumsal bağışıklığın bir an önce yüzde 70'e erişerek sağlanacağı biliniyor. Bu herkesin sorumluluğu, toplumsal bağışıklık kişilerden bağımsız bir şey değil. Yani herkesin, o ildeki vatandaşın, ilinde toplumsal bağışıklığın oluşup oluşmadığını görebiliyor ve biliyor olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar toplumsal bağışıklığın sağlanmasının önündeki en büyük engelin aşı karşıtlığı olduğunu belirtirken, aşı olanlara 'pozitif ayrımcılık' yapılması gündemde.

AŞI OLMAYANA 'YASAKLAR' GÜNDEMDE

Buna göre maça, tiyatroya, sinemaya ve konsere aşı olmayanların alınmaması planlanıyor.

AŞI OLMAYIP VİRÜS BULAŞTIRANA 5-30 YIL ARASI HAPİS CEZASI

Masadaki bir diğer konunun ise hem aşı olmayıp, hem de hastalığın yayılmasına neden olanlara uygulanacak yaptırımlar olduğu iddia edildi.

Konuyla ilgili Türk Ceza Kanunu’nun hazırlanmasında emeği geçen isimlerden olan Prof. Dr. Adem Sözüer'le konuşan gazeteci Muharrem Sarıkaya, Habertürk'teki “Virüs bulaştıran hapis yatabilir!..” başlıklı yazısında dikkat çeken bilgiler aktardı.

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Aşının yaygınlaşmasının ardından tespitin daha kolay olduğunu belirten Prof. Dr. Adem Sözüer, aşı olmayıp virüsü yayan kişilerin hem bilinçli taksir, hem de olası kast suçlarından haklarında dava açılıp ceza alabileceğini belirtti.

Cezanın da bulaştırma şekli ve durumuna göre verileceğini söyleyen Prof. Dr. Sözüer, bu cezanın da 5 ile 30 yıl arasında değişeceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Siz aşı yaparken sorumluluğu üzerine alıyor musunuz? " Hayır " aşıdan önce bir imza istiyorsunuz doğru mu? " evet" Siz bunları isterken bu sorumlulukları üzerinize almak istemezken peki neden insanları bu aşıya zorluyor sunuz??
Ha zorla aşı yapıldın, ha tecavüze ugradın. arada bir fark yok. vicut benim vicudum kimse zorla aşı dayatması yapamaz. bunu söyleyenler yada yaptırmak isteyenler ispatlasın gerçekten bu aşıları olduklarını ben seve seve gider yaptırırım!!
idam etsinler yav 5-30 yil az degilmi

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