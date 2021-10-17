Aşı sertifikasında önemli gelişme! Karşılıklı tanındı

Kıran, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Pandeminin etkilerini hızla arkada bırakmak adına etkin diplomasi yürütüyoruz. Aşı programımız ve AB uyumlu sertifikalarımızla ülkemiz ve diğer ülkeler arasında karşılıklı seyahatleri kolaylaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

AB'NİN YANI SIRA 12 ÜLKE

Türkiye'nin, AB'nin yanı sıra aşı sertifikaları tanıma düzenlemeleri yaptığı ülkeleri ise Kıran, "Arnavutluk, Bulgaristan, Endonezya, Filistin, Fas, Gürcistan, İsviçre, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Moldova, Sırbistan, Ukrayna ve Yunanistan" olarak sıraladı.

"Aşı Sertifikaları Tanıma Düzenlemeleri Yaptığımız Ülkeler"????✅



????Pandeminin etkilerini hızla arkada bırakmak adına etkin diplomasi yürütüyoruz.



????Aşı programımız ve AB uyumlu sertifikalarımızla ükemiz ve diğer ülkeler arasında karşılıklı seyahatleri kolaylaştırıyoruz.???????? pic.twitter.com/GrrZilhWrx — Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) October 16, 2021

AB'YE ÜYE ÜLKELERDE TANINIYOR

AB'nin dijital sertifika sistemine dahil olmasının ardından Türkiye'nin Kovid-19 aşı sertifikası, AB'ye üye ülkelerde tanınıyor.

Türkiye, bu düzenlemeden önce de AB üyesi Macaristan, Bulgaristan ve Yunanistan'la Kovid-19 aşı sertifikalarını ikili düzeyde karşılıklı tanımıştı. (AA)



