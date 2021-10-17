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Aşı sertifikasında önemli gelişme! Karşılıklı tanındı

17.10.2021 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini geride bırakmak için etkin diplomasi yürütüldüğünü vurgulayarak, Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra 12 ülkeyle Kovid-19 aşı sertifikalarını tanımaya yönelik düzenleme yaptığını bildirdi.

Aşı sertifikasında önemli gelişme! Karşılıklı tanındı

Kıran, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Pandeminin etkilerini hızla arkada bırakmak adına etkin diplomasi yürütüyoruz. Aşı programımız ve AB uyumlu sertifikalarımızla ülkemiz ve diğer ülkeler arasında karşılıklı seyahatleri kolaylaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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AB'NİN YANI SIRA 12 ÜLKE

Türkiye'nin, AB'nin yanı sıra aşı sertifikaları tanıma düzenlemeleri yaptığı ülkeleri ise Kıran, "Arnavutluk, Bulgaristan, Endonezya, Filistin, Fas, Gürcistan, İsviçre, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Moldova, Sırbistan, Ukrayna ve Yunanistan" olarak sıraladı.

AB'YE ÜYE ÜLKELERDE TANINIYOR

AB'nin dijital sertifika sistemine dahil olmasının ardından Türkiye'nin Kovid-19 aşı sertifikası, AB'ye üye ülkelerde tanınıyor.

Türkiye, bu düzenlemeden önce de AB üyesi Macaristan, Bulgaristan ve Yunanistan'la Kovid-19 aşı sertifikalarını ikili düzeyde karşılıklı tanımıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Avrupa Birliği koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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