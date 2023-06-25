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  4. Aşiret düğünü klasiği... 5 bin kişi katıldı, takı töreni 5 saat sürdü! Geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı

Aşiret düğünü klasiği... 5 bin kişi katıldı, takı töreni 5 saat sürdü! Geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı

25.06.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Başkale ilçesinde 2 gün 2 gece süren aşiret düğünü renkli görüntülere sahne oldu. Görkemli düğüne yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Takı töreninin 5 saat sürdüğü düğünde geline 4 kilo altın, damada ise 6 milyon TL para takıldı. Masanın üzerine konulan paralar ise 10 kişi tarafından sayıldı ve bir bavula konularak taşındı. İşte detaylar...

Aşiret düğünü klasiği... 5 bin kişi katıldı, takı töreni 5 saat sürdü! Geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı

Van'ın en büyük aşiretlerinden olan Ertoşi Aşireti'ne mensup iş insanı Nevzat Durmaz, oğlu Adem Durmaz'ı aynı aşirete mensup ve iş insanı olan Talat Yağızer’in kızı Sozdar Yağızer ile evlendirdi.

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İlçe merkezinde yapılan kır düğününe aralarında İran, Irak, İsviçre, Hollanda, Almanya ile Türkiye'nin birçok kentinden yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Gelen davetliler için 100 koyun kesilip kavurma, pilav, cacık ve tatlı ikram edildi.

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Yerel sanatçıların seslendirdiği Türkçe, Kürtçe şarkılar eşliğinde çekilen halaylardan sonra takı törenine geçildi.

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Yaklaşık 5 saat süren takı merasiminde damada 6 milyon lira, geline yaklaşık 4 kilo altın takıldı. Bir masanın üzerine konulan paralar 10 kişi tarafından sayıldı ve bir bavula konularak taşındı.

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Damadın babası iş insanı Nevzat Durmaz, düğünlerine yurt içinden ve yurt dışından birçok misafirin katıldığını belirterek, "Düğün ve taziyeler birlik ve beraberlik için çok önemlidir. Bir kaynaşma meydana geliyor. Belki 20 yıl görmediğimiz insanlarla bir düğünde ya da bir taziyede bir araya gelebiliyoruz. Düğünler bizim mutlu günlerimiz. Birbirimizi görmek istediğimiz en güzel günler düğünlerdir. Bu anlamda yurt içi ve yurt dışından düğünümüze gelen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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Düğüne bölgedeki aşiret mensupları, İran, Irak, İsviçre, Hollanda, Almanya, Hakkari, Şırnak, Antalya ve Van’dan yaklaşık 5 bin davetli katıldı.

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DHA

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