Aşırı uyuma nedenleri nelerdir? Aşırı uyuma nasıl önlenir? Aşırı uyuma zararlı mı?

Uykusuzluk kadar aşırı uyumanın da hastalık habercisi olabileceğini belirten uzmanlar, kişinin iş ve sosyal yaşamına engel olması halinde mutlaka bir uzmana danışılmasını tavsiye ediyor. Aşırı uyumanın en çok uyku apnesinde ortaya çıktığını belirten uzmanlara göre, sorunun altında yatan hastalığın zamanında tedavi edilmesi önemli.
Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin, uykusuzluk kadar aşırı uyumanın da bazı psikiyatrik hastalıkların habercisi olabileceğini söyledi.
UYKU SÜRESİ NE OLMALI?
Uyku süresinin kişiden kişiye değişen bir durum olduğunu belirten Doç. Dr. Barış Metin, “Gece 12 saate kadar uyuyan sağlıklı bireyler vardır. Aşırı uyumanın bir hastalık olarak kabul edilmesi için öncelikle gündüz kişinin fonksiyonlarını bozması iş ve sosyal yaşamına engel olması gerekmektedir. Gündüz saatlerinde aşırı uykululuk hissediyorsanız, engelleyemediğiniz uyku ataklarınız oluyorsa, çalışırken istemsiz uykuya dalıyorsanız mutlaka bir doktora gitmelisiniz” uyarısında bulundu.
UYKU APNESİ YA DA NARKOLEPSİ OLABİLİRSİNİZ!
Birçok hastalıkta aşırı uyuma görüldüğünü kaydeden Doç. Dr. Barış Metin, “En sık uyku apnesi denilen durumda aşırı uykululuk görüyoruz. Uyku apnesinde gece nefes durmalarına bağlı olarak verimli uyunamaz ve gündüz çok fazla uyuklama oluşur. Bunun yanında narkolepsi denilen hastalıkta ani bastıran uyku atakları olur. Parkinson hastalarında da hastalığın seyrine ve kulanılan ilaçların yan etkisine bağlı uyku atakları görülebilir. Bunların yanında özellikle psikiyatride kullanılan ilaçlar da yan etki olarak aşırı uyuma yapabilmektedir” dedi.
UZMANA BAŞVURMALI
Aşırı uyku halinin nedenlerinin çeşitli olduğunu belirten Doç. Dr. Barış Metin, “Hastanın sorununun tam olarak ne olduğu anlaşılmalıdır. Aşırı uyma halinde mutlaka uyku bozuklukları konusunda uzman bir doktora başvurulmalıdır” dedi.
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