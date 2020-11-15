Aşk hayatında sürprizler... 15 Kasım 2020 Pazar Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!

Yeni ay geliyor... Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 15 Kasım 2020 Pazar Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!
15 Kasım 2020 Pazar günlük burç yorumları Astrolog Merve Rençber tarafından hazırlandı. Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
15 Kasım burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Pazar günlük burçlar sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 15 Kasım günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün sabah saatlerinde Yeni Ay gerçekleşiyor. Sevdikleriniz ve yakınlarınızla ortak finansal planlamalar içinde olabilir, yardım ve destek içinde bulunabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde ise güven, iç içe geçme, çaba sarf etme önemli olacak.
Bugün sabah saatlerinde Yeni Ay gerçekleşiyor. İlişkilerinizde yeni bir sayfa açılabilir. Bazı Boğalar, partnerlerinden teklifler alabilir. Yalnız Boğalar ise, kendilerinize derinden etki edecek kişilerle tanışabilir.
Bugün sabah saatlerinde Yeni Ay gerçekleşiyor. Gün içinde sorun çözmek ve emek sarf etmekle ilgilenebilirsiniz. Dağınıklık, tembellik olabilir. Akşam saatlerinde ilişkiler öne çıkıyor.
Bugün sabah saatlerinde Yeni Ay gerçekleşiyor. Aşk hayatınız ve çocuklarla ilgili konularda çalışacak bu Yeni ay, gebelik ve doğum gibi konuları gündeme getirebilir. Çocuk sahibi olma kararı verebilirsiniz. Yalnızlar için yeni bir aşk kapınızı çalabilir. İyi veya kötü her duygu daha yoğun yaşanabilir.
Bugün sabah saatlerinde Yeni Ay gerçekleşiyor. Geçmişi bırakma, geçmişteki kişileri affetme ve bilinçaltı blokajlarını çözme zamanı. Kıskançlıklar, kontrol çabası ve güç mücadelesi her türlü ilişkide zarar verici olabilir. Gerilimlere dikkat.
Bugün sabah saatlerinde Yeni Ay gerçekleşiyor. Bazı kişilerle bugünlerde açık konuşmalar yapabilir, yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Abartılı risklerden, yakıcı cesaretten ve gözü karalıktan kaçınma zamanı.
Bugün sabah saatlerinde Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu Yeni Ayla gizli kalan konular, duygu ve düşünceler açığa çıkıyor olacak. İlişkilerdeki eski konular, eski ilişkiler bu dönemde son buluyor, yeni bir sayfa açıyor olacaksınız.
Bugün sabah saatlerinde Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu Yeni Ay, iş ve özel hayatınız gibi yaşamınız önemli alanlarında belirsizlikleri bitirecek. Bugünlerde bazı ilişkiler bitişe gidebilir. Yaşamınızdaki size fayda getirmeyen, çürümüş konuları ve fikirleri artık atma zamanındasınız.
Bugün sabah saatlerinde Yeni Ay gerçekleşiyor. Bugünlerde hatalarınızı ve doğrularınızı daha iyi görebilirsiniz. Aynı zamanda spiritüel destekler, ruhsal destekler bu dönemde güzel sonuçlar verebilir, yol gösterebilir. İnatçılık ve gizli kibir durumlarına dikkat edin.
Bugün sabah saatlerinde Yeni Ay gerçekleşiyor. Sosyal ortamlar aracılığıyla yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Sosyal çevrenizden biri ile ilişkiniz aşka dönüşebilir. Bir aşk ilişkisini ise arkadaşlığa çevirebilirsiniz. İlişkilerinizde takıntılı düşünce ve tavırlardan uzak kalmaya özen göstermelisiniz.
Bugün sabah saatlerinde Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu Yeni Ayın etkileriyle agresyon ve gerilim tırmanabilir. Soğukkanlı olmayı çalışmalı, öfke kontrol sorunlarına mahal vermemelisiniz. Israrcı fikirler, haklılık savaşı durumlarından kaçınmalı.
Bugün sabah saatlerinde Yeni Ay gerçekleşiyor. Partnerlik ilişkilerinde önemli değişimler yaşanabilir. Yaşamın farklı alanlarında, geleceğe dair sorgulama, merak olabilir.
Astrolog Merve Rençber
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