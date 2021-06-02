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Atilla Peker adli kontrolle serbest bırakıldı

02.06.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atilla Peker, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Atilla Peker adli kontrolle serbest bırakıldı

Gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesine ilişkin ifade için Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda yaklaşık 4 saat ifade verdi.

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YURT DIŞI YASAĞI KONULDU

Savcılıktaki işlemlerin ardından Peker, "Tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Peker, Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. (DHA)

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sedat peker Kutlu Adalı

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