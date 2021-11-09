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Avrupa Birliği'nden yeni karar! Seyahat listesi daraltıldı, iki ülke çıkarıldı

09.11.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesinden Ukrayna ve Singapur'u çıkardı.

Avrupa Birliği'nden yeni karar! Seyahat listesi daraltıldı, iki ülke çıkarıldı

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, AB ülkelerine zorunlu olmayan seyahatler için uygulanan ve kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasının tavsiye edildiği ülkeleri içeren liste güncellendi.

Son güncellemeyle AB ülkeleri, Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Kanada, Şili, Kolombiya, Ürdün, Kuveyt, Namibya, Yeni Zelanda, Peru, Katar, Ruanda, Suudi Arabistan, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri ve Uruguay'a yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırabilecek.

AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık tutulabilecek.

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2 ÜLKE LİSTEDEN ÇIKARILDI

Güncellemeyle listeye yeni ülke eklenmezken daha önce listede yer alan Ukrayna ve Singapur çıkarıldı.

AB'nin listesi, üye ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor ve bağlayıcılığı bulunmuyor. Söz konusu liste, iki haftada bir güncelleniyor.

Listedeki ülkelerden AB'ye turistik seyahatlere izin verilebilirken, yolculara test ve karantina gibi bazı ek tedbirler uygulanabiliyor.

Listede yer almayan ülkelere, AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları ise devam ediyor.

AB, Mart 2020'de salgının yayılmasını engellemek için zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirilmesini kararlaştırmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Avrupa Birliği
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