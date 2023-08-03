Avrupa hayaliyle yola çıktılar! Kimse fark etmeden 14 gün boyunca gemi dümeninde yaşadılar... “Hayatta kalmak için idrarımızı içtik”

Nijerya’nın Lagos şehrindeki evlerinden ekonomik sıkıntılar nedeniyle kaçan dört Nijeryalı adam Avrupa’ya gittiklerini düşündükleri bir gemiye binerek dümende gizlice seyahat etti. 14 günlük gemi yolcunun ardından Avrupa’ya geldiklerini zanneden kaçak yolcular Brezilya’da olduklarını görünce şaşıp kaldılar. Vitoria Limanı’nda Brezilya polisi tarafından kurtarılana kadar büyük bir hayat mücadelesi verdiklerini söyleyen dört göçmenden iki Brezilya’da sığınma talebinde bulunurken diğer iki ise kendi istekleriyle Nijerya’ya döndü.

METAL BİR AĞ ÇEKTİLER

Gemi yolculuğunun kendileri için oldukça zorlu geçtiğinden söz eden kaçak yolcular, dümenin bulunduğu alanda düşmemek için etrafını metal bir ağ ile kapattıklarını, sürekli devam eden motor gürültüsü nedeniyle dönüşümlü olarak uyuduklarını ve idrarlarını içmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Kurtarılan dört Nijeryalı’dan biri olan Opemipo Matthew Yeye, “Benim için korkunç bir deneyimdi. Gemide kolay değil.Titriyordum, çok korkmuştum. Ama buradayım." dedi. 35 yaşındaki Roman Ebime Firday ise “Kurtarıldığımıza çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı. Yeye ve Friday şimdi Brezilya'ya sığınma başvurusunda bulunurken , iki arkadaşı da kendi istekleri üzerine Nijerya'ya döndü.