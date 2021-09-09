Avrupa İlaç Ajansı'ndan BioNTech aşısı açıklaması

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Biyolojik Sağlık Tehditleri ve Aşılar Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri, EMA tarafından düzenlenen basın toplantısında, EMA’nın, 16 yaş ve üzerindeki kişilerde 2. dozdan en az 6 ay sonra verilecek bir BioNTech/Pfizer hatırlatıcı dozunun kullanımının değerlendirdiğini ve sonuçların önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklanacağını bildirdi.

MODERNA AÇIKLAMASI

Diğer aşı üreticilerin yakında 3. takviye dozuyla ilgili verileri gönderebileceğini kaydeden Cavaleri "Moderna, klinik denemelerinden destekleyici dozlarla veri göndermeye başladı" dedi. Cavaleri, bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış olanlar veya bazı yaşlı hastalar gibi koronavirüs aşısına yetersiz yanıt verebilecek kişiler için ek aşı dozlarının düşünülmesi gerektiğine dair kanıtların daha net hale geldiğini ekledi.

"AŞILARIN YANI SIRA TEDAVİYE DE İHTİYAÇ VAR"

Koronavirüs hastaları için aşıların yanı sıra tedaviye de ihtiyaç olduğunu belirten Cavaleri, “EMA, hastanede yatan koronavirüs hastalarında kullanılacak 3 bağışıklık sistemi düzenleyici ilaç için belirtileri gözden geçiriyor. 4 antiviral monoklonal antikor ürünü, hastalığın ilerlemesini önlemek ve bazı durumlarda koronavirüsü önlemek için, hafif tedavi olarak şu anda EMA'nın incelemesi altındadır" dedi.

Kaynak: İHA

