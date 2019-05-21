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Avrupa Konseyinden Macaristan'a sığınmacı uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 17:12 | Son Güncelleme

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Macaristan'ın sığınmacı ve mültecilere karşı tutumunun yol açtığı hukuki çerçevenin ülkeye sığınmacı girişine zarar verdiğini belirterek, hükümetin sığınmacı karşıtı ve yabancı düşmanı retorik ve kampanyalardan kaçınması çağrısında bulundu

STRAZBURG (AA) - Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Macar hükümetinin sığınmacı ve mültecilere karşı tutumunun yol açtığı hukuki çerçevenin ülkeye sığınmacı girişine zarar verdiğini belirtti.

Mijatovic, Macaristan'a şubat ayında düzenlediği ziyaretinin ardından ülkedeki sığınmacı ve göçmenlere ilişkin insan hakları raporunu açıkladı.

Macar hükümetinin sığınmacı ve mültecilere karşı tutumunun yol açtığı hukuki çerçevenin ülkeye sığınmacı girişine zarar verdiğine dikkati çeken Mijatovic, Macaristan'a düşük sayıda sığınmacının geldiğini, bu nedenle hükümetin sığınmacı krizini gerekçe göstererek ilan ettiği olağanüstü hali (OHAL) kaldırması gerektiğinin altını çizdi.

Macar polisinin sığınmacıları iade süreçlerinde aşırı şiddete başvurduğuna ve bu durumdan ciddi endişe duyulduğuna işaret eden Mijatovic, sığınmacılara yönelik insan hakları ihlallerinin acilen giderilmesi gerektiğini belirtti.

Mijatovic, hükümete sığınmacı karşıtı ve yabancı düşmanı retorik ve kampanyalardan kaçınması çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Konseyi insan hakları ihlali Macaristan sığınmacı

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