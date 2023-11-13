Avukat Ersan Şen'e tepki yağarken Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak sözler! "Başkası savunsa kimse bir şey demeyecek"

Son günlerin en çok konuşulan konularından bir de TV ekranlarında sık sık boy gösteren avukat Ersan Şen'in aldığı son dosya oldu. Depremde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı'nda kolon kestikleri iddia edilen pastane sahiplerinin avukatlığını Ersan Şen üstlendi.

"AVUKATLARIN MÜVEKKİLLERİYLE EŞ DEĞER TUTULMASINA KATILMIYORUM"

Şen gelen tepkiler üzerine "Ben zor işlerin adamıyım" şeklinde bir savunma yapmıştı. Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube hesabında yaptığı değerlendirmelerde Ersan Şen için "Avukatları müvekkilleriyle eş değer tutmaya doğrusu ben pek katılmam" diye konuştu. Altaylı'nın yorumları şu şekilde oldu:

"Ersan Şen, davasına baktığı isimler açısından en çok hedef olan avukatların başında geliyor. Bir siyasi tavrı olan insanların müvekkil seçiminde bir miktar daha dikkatli davranma gerekliliği konusuna bulundukları pozisyon açısından katılabilirim. Ancak avukatları müvekkilleriyle eş değer tutmaya doğrusu ben pek katılmam.

"AVUKAT, SAVUNDUĞU KİŞİ DEĞİLDİR"

Birinin avukata ihtiyacı varsa zaten o birinin genelde çok da masum olmayan kişiler olduğunu söylemek mümkün. Suçu ne kadar ağırsa avukat gereksinimi o kadar fazla oluyor. 'Onu savunuyorsun, sen de suçlusun', avukatlıkta böyle bir şey yok. Ben olsam o davaları almam ama ben Ersan Şen değilim. Şunu biliyorum ama, bir avukat savunduğu kişi demek değildir.

"BAŞKASI SAVUNSA KİMSE BİR ŞEY DEMEYECEK"

Genellikle de para suçluları savunmaktadır, masumları savunmakta değildir. Eğer suçluları savunmak suçsa avukatlık zaten böyle bir iş. Ersan Şen'in yaptığı doğru mudur dersen bilemem. Ama sonuçta onu da birisi savunacak yani. Mesela başkası savunsa kimse bir şey demeyecek. Ersan Şen popüler diye oluyor, o popülaritenin getirdiği bir sıkıntı. Demek ki o kadar popüler olmamak lazım."