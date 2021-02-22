Avustralya Facebook'a reklam vermeyecek!

ABC News'in haberine göre, Sağlık Bakanı Greg Hunt, Bakanlığın Facebook'a reklam vermeyeceğini söyledi.

Maliye Bakanı Simon Birmingham ise sosyal medya devinin Avustralyalı kullanıcılara uyguladığı engellemeler nedeniyle reklamları durdurma adımının tüm kamu kurumlarında atılmasını beklediğini belirtti.

Simon, Facebook'un "demokratik sistemleri üzerinde güç kullanmak veya etkilemek gibi faaliyetlerde bulunmasına" müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Avustralya hükümetinin mevcut mali bütçede dijital reklamcılığa yaklaşık 42 milyon dolar ayırdığı ve bunun yaklaşık dörtte birinin de Facebook'ta kullanıldığı belirtiliyor.

AVUSTRALYA'DA YASA TEKLİFİ HAZIRLANMIŞTI

Avustralya, Nisan 2020'de, teknoloji devlerinin kullandığı içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapması amacıyla düzenlemeye gidileceğini duyurmuştu.

Avustralya Federal Hazinesi Başkanı Josh Frydenberg, ülkesinin, zorunluluk getiren bir yasa oluşturarak sosyal medya devlerinin orijinal haber içeriği için ödeme yapmak zorunda kalacağı dünyadaki ilk ülke olacağını söylemişti.

Bunun ardından Google yayınladığı içerikle ilgili şirketi yerel medya kuruluşlarına ödeme yapmaya zorlayan yasa teklifinin kabul edilmesi halinde Avustralya'daki ana arama motorunu kapatacağı, Facebook da haber paylaşımını engelleyeceği tehdidinde bulunmuştu.