HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Ay'a insan götürecek! NASA, Orion uzay aracını onardı

Ay'a insan götürecek! NASA, Orion uzay aracını onardı

17.01.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Orion uzay aracının Uzay Fırlatma Sistemi'nde (SLS) bozulan bir ekipmanı tamir ettiği ifade edildi. Orion uzay aracı, Artemis-3 göreviyle Ay'a insan götürecek.

Ay'a insan götürecek! NASA, Orion uzay aracını onardı

NASA mühendisleri, Orion uzay gemisinin Ay'a Artemis-3 göreviyle insan götürmesini planlıyor. Ajans, uzay gemisini martta yapılacak deneme uçuşunda uzaya taşıyacak SLS'nin bütünleşik motor kumandalarında ise bir arıza tespit etti.

YENİDEN ÇALIŞTI

Arızanın giderilmesinin ardından paneldeki motor kumandaları yeniden çalışır duruma geldi ve testlerde iyi performans gösterdi.

thumbs_b_c_edfbe482b2a83d4c5ec48025bacc97a6

Artemis-1 misyonu olarak adlandırılan deneme uçuşuyla NASA, Orion uzay aracını Ay'a doğru fırlatacak.

Devrim niteliğindeki James Webb Uzay Teleskobu'ndan beklenmedik haber! NASA açıkladıDevrim niteliğindeki James Webb Uzay Teleskobu'ndan beklenmedik haber! NASA açıkladı

Her şey planlandığı şekilde ilerlerse, 1972'deki Apollo 17 misyonundan sonra Ay'a ilk defa insan götürecek Artemis-3 misyonu 2025'te yapılacak.

Orion uzay aracını uçurması için bir grup astronotu eğiten NASA, Ay'a gidecek ekipte kimler olacağını henüz açıklamadı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Türkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey donduTürkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey dondu
O iPhone yalnız gelmeyecek: Kaynak açıkladı! Apple'dan sürprizO iPhone yalnız gelmeyecek: Kaynak açıkladı! Apple'dan sürpriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika haberi: AGİ kalktı yerine vergi iadesi geldi! AGİ'de net maaş detayı...

Son dakika haberi: AGİ kalktı yerine vergi iadesi geldi! AGİ'de net maaş detayı...

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Elektrik faturalarıyla ilgili önemli gelişme!

Elektrik faturalarıyla ilgili önemli gelişme!

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Termometreler eksi 33 dereceyi gördü! Her şey dondu

Termometreler eksi 33 dereceyi gördü! Her şey dondu

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

81 ile yazı gönderildi! Aşısızlarla ilgili flaş karar

81 ile yazı gönderildi! Aşısızlarla ilgili flaş karar

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Erdoğan "Yüzde 36" demişti! Böyle aştılar

Erdoğan "Yüzde 36" demişti! Böyle aştılar

100 erkekte denendi cinsel hayata olan etkisi inanılmaz

100 erkekte denendi cinsel hayata olan etkisi inanılmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.