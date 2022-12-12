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Ay'a yeniden yolculuk: Heyecanla takip edilen Artemis I tamamlandı! "Apollo 13'ün mesafe rekorunu aştı"

12.12.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanlık yıllar sonra gözünü yeniden Ay'a çevirdi. Bu kapsamda Orion uzay aracını taşıyan Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin geçen ay fırlatılmasıyla Artemis I mürettebatsız test uçuşu başlamıştı. Artemis I mürettebatsız test uçuşu, Orion uzay aracının Meksika açıklarına inerek Dünya’ya dönmesiyle tamamlandı. NASA'dan yapılan açıklamada, Apollo 13'ün mesafe rekorunu aştığı kaydedildi.

Ay'a yeniden yolculuk: Heyecanla takip edilen Artemis I tamamlandı! "Apollo 13'ün mesafe rekorunu aştı"

Orion uzay aracını taşıyan SLS roketinin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden 16 Kasım’da fırlatılmasıyla başlayan Artemis I mürettebatsız test uçuşu, Orion uzay aracının Dünya’ya dönmesiyle tamamlandı. NASA’dan yapılan açıklamaya göre, Artemis I görevi kapsamında Orion uzay aracı Ay’ın etrafında yaklaşım 1.4 milyon mil yol kat ettikten sonra yerel saatle 09:40’ta Meksika’nın Aşağı Kaliforniya (Baja California) eyaleti açıklarında Pasifik Okyanusu’na indi.

"APOLLO 13'ÜN MESAFE REKORUNU AŞTI"

NASA’nın 25,5 gün boyunca, Orion’u derin uzayın ‘zorlu ortamında’ test ettiği ifade edilen açıklamada, “Uçuş testi sırasında Orion, astronotlar için tasarlanmış herhangi bir uzay aracının bir uzay istasyonuna kenetlenmeden kaldığı süreden daha uzun süre uzayda kaldı. Orion, uzak Ay yörüngesindeyken, daha önce Apollo 13 sırasında ulaşılan, insanları taşımak için tasarlanmış bir uzay aracının kat ettiği mesafe rekorunu aştı” denildi. Görev sırasında Orion’un, Ay yüzeyinin 80 mil yakınına gelen 2 Ay uçuşu gerçekleştirdiği ve en uzak mesafesinde Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) Dünya yörüngesinde döndüğü yerden bin kat daha uzağa gittiği belirtildi.

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İlerleyen günlerde Orion’un Kennedy Uzay Merkezine geri getirileceği burada ekipler tarafından kapağı açılarak Komutan Moonikin Campos (sensörlerle donatılmış manken), uzay biyolojisi deneyleri (4 uzay biyoloji araştırması), Snoopy (sıfır yer çekimi göstergesi) ve resmi uçuş kiti dahil olmak üzere çeşitli yükleri boşaltacakları belirtildi. Ardından, kapsül ve ısı kalkanı birkaç ay boyunca test ve analize tabi tutulacak.

Orion uzay aracı Dünya'ya indi Orion uzay aracı Dünya'ya indi

Yunan mitolojisinde Ay tanrıçası olarak bilinen Apollon’un ikiz kardeşi Artemis’ten adını alan NASA’nın Artemis görevleri boyunca Ay’a ilk kez bir kadının ve beyaz olmayan bir insanın gitmesi hedefleniyor. Ayrıca görevlerin Ay’da uzun süreli varlık göstermenin yolunu açması ve Mars’a gidecek astronotlar için bir ‘basamak’ olması bekleniyor. (DHA)

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