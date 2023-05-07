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Ayaklarınızdaki işarete dikkat! Ölümcül olabilen hastalığın önemli belirtisi

07.05.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastalıkları önceden teşhis etmek için vücudumuzun farklı bölgelerinde görülen belirtilere dikkat etmek gerekiyor. Fazla göz önünde olmayan ayaklarımızdaki değişiklikler çok önemli hastalıklar hakkında uyarı verebiliyor. Uzmanlar ayaklardaki değişimlerin ölümcül durumlara yol açabilen sessiz katil olarak bilinen kolesterolün belirtisi olabileceğini belirtiyor.

Ayaklarınızdaki işarete dikkat! Ölümcül olabilen hastalığın önemli belirtisi

Toplumda birçok kişi kişi kolesterol hastası olmasına rağmen bu hastalığın belirti göstermemesinden dolayı sağlık problemleri olduğunu bilmiyor. Kolesterol değerleri yüksek seviyelerde olduğu zaman damarlarda sertleşmeye ve kan damarlarında yağ birikintilerinin gelişmesine sebep olabiliyor. Bu nedenle yüksek kolesterolü tedavi ettirmemek riskli ve ölümcül olabilen hastalıklara zemin oluşturabiliyor.

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Yüksek kolesterolün başlıca nedenleri arasında genetik, yağlı yiyecekler yemek, yeterince egzersiz yapmamak, fazla kilolu olmak, sigara ve alkol kullanmak bulunuyor. Yüksek kolesterol hastalığını teşhis eden bariz bir belirti bulunmuyor. Kan testi, seviyelerinizin nerede olduğunu bilmenin tek kesin yolu. Ancak yüksek kolesterol çok daha şiddetli hale geldiğinde, vücudun bazı bölümlerinde etkiler görülebiliyor.

Bu sessiz katilin erken teşhis edilebilmesi ve herhangi bir zarara yol açmadan müdahale edilebilmesi için doktorlar ve sağlık uzmanları her zaman düzenli sağlık kontrolü yaptırmayı öneriyor.

AYAKLARDAKİ AĞRIYA VE TIRNAKLARA DİKKAT

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Ayak parmakları veya bacaklarınızda ağrı varsa, bu durum tehlikeli derecede yüksek kolesterol seviyelerine işaret edebilir. Dr. Sami Firoozi'ye göre, kırılgan veya yavaş büyüyen ayak tırnakları, kolesterol komplikasyonunun açıklayıcı bir işareti olabilir.
Anahtar işaretlerden biri kırılgan ayak tırnaklarıdır, ikincisi ise yavaş büyüyen ayak tırnaklarıdır. Bu iki belirti, periferik arter hastalığına (PAD) neden olabilen kandaki yüksek kolesterol seviyelerinden kaynaklanır.

AĞRI TEKRARLIYORSA DOKTORA GÖRÜNÜN

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Periferik arter hastalığı (PAD), kalp ve beyin dışında bulunan kan damarlarının hastalıklarını ifade eder. NHS şunları söyledi: "PAH'li pek çok kişide semptom görülmez. Ancak bazılarının bacaklarında yürürken genellikle birkaç dakika dinlendikten sonra kaybolan ağrılı bir ağrı olur. Egzersiz yaparken tekrarlayan bacak ağrısı yaşarsanız bir doktora görmelisiniz."

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