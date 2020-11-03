HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ayda'nın eğitim masraflarını Yurtiçi Kargo üstlendi

Ayda'nın eğitim masraflarını Yurtiçi Kargo üstlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 12:37 | Son Güncelleme

İzmir'de yaşanan depremde enkaz altında kalan ve 91 saatlik arama kurtarma çalışmaları sonrasında canlı ulaşılan minik Ayda’nın tüm eğitim masraflarını Yurtiçi Kargo üstlenecek.

Ayda'nın eğitim masraflarını Yurtiçi Kargo üstlendi

İzmir’de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremin ardından tüm Türkiye’nin gözleri enkaz altında kalan vatandaşlarımızdan gelecek güzel haberlere kitlenmişti. Aradan geçen saatlerin ardından umutların azaldığı bir anda arama kurtarma ekiplerinden gelen güzel haberle yeniden umutlarımız yeşerdi. 91 saatlik çalışmaların ardından arama kurtarma ekipleri 4 yaşındaki Ayda’ya ulaştı.

'AYDA BİZİM KIZIMIZ'

Yurtiçi Kargo Ayda’nın enkaz altından kurtarılmasının ardından yaptığı, “Mucizenin adı Ayda! Şube müdürümüz Uğur Gezgin’in 4 yaşındaki kızı Ayda tam olarak 91 saat sonra enkaz altından kurtarıldı. Mutluluğumuzu tarif edemiyoruz” açıklamasıyla Ayda’nın şirket çalışanlarının kızı olduğunu duyurmuştu. Şirket sosyal medya hesaplarından daha sonra yaptığı açıklama ile minik Ayda’nın tüm eğitim masraflarını üstleneceğini de açıkladı.

Yurtiçi Kargo tarafından yapılan o açıklama şöyle;

“Ayda bizim kızımız! 91 saat sonra enkazdan sağ kurtulan Ayda’mızın tüm eğitim masrafları şirketimiz tarafından karşılanacaktır.”

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor
Minik Ayda'nın kahramanı o anları anlattıMinik Ayda'nın kahramanı o anları anlattı
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Viyana'daki saldırıya tanık olan Türk aşçı, olayı anlattı
Viyana'daki saldırıya tanık olan Türk aşçı, olayı anlattı
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti
Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti
Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!
Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!
91. saatte mucize! 4 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
91. saatte mucize! 4 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
Böyle ayakta tutulmuştu... Tüm gece acı haberler geldi
Böyle ayakta tutulmuştu... Tüm gece acı haberler geldi
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Elif'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Elif'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İzmir'deki depremde can kaybı yükseliyor
İzmir'deki depremde can kaybı yükseliyor
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Diğer Haberler
Muhittin Böcek'ten iyi haber
Muhittin Böcek'ten iyi haber
Alparslan Kuytul'un yargılandığı davada karar
Alparslan Kuytul'un yargılandığı davada karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minik 'Ayda' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minik 'Ayda' paylaşımı
Alanya'da içinde 30 kişinin bulunduğu tur teknesi battı
Alanya'da tur teknesi battı! 30 kişi vardı...
Minik Ayda'nın kahramanı o anları anlattı: Gülümsemeyi gördük. Evladımı öper gibi öptüm
Minik Ayda'nın kahramanı o anları anlattı
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı! Bakan Koca paylaştı
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.