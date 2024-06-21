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  4. Aydın'da iki yangın birden! Evler zarar gördü, ormanlık alana da sıçradı

Aydın'da iki yangın birden! Evler zarar gördü, ormanlık alana da sıçradı

21.06.2024 16:07
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Aydın'da iki noktada birden aynı saatlerde yangın çıktı. Koçarlı'daki yangın evlere, Bozdoğan'dan da alevler ormanlık alana sıçradı.

Aydın'da iki yangın birden! Evler zarar gördü, ormanlık alana da sıçradı

Aydın Bozdoğan ve Koçarlı ilçesinde çıkan yangınları söndürme çalışmaları devam ederken, yangında evlerin zarar gördüğü belirtildi.

Edinilen bilgiye göre Koçarlı Satılar Mahallesi’ndeki bir evde yangın çıktı. Alevler bitişikteki evlere sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

ORMANLIK ALANA DA ALEVLER SIÇRADI

Bir diğer yangın ise aynı saatlerde Bozdoğan’ın Pınarlı Mahallesi’nde çıktı.

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Ormanlık alana sıçradığı öğrenilen alevleri söndürmek için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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