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  4. Diyarbakır ve Mardin'deki yangında bilanço ağırlaştı: 11 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır ve Mardin'deki yangında bilanço ağırlaştı: 11 kişi hayatını kaybetti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
21.06.2024 15:18
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede anızların tutuşması sonucu çıkıp yerleşim yerlerine sıçrayan ve 4 saatte kontrol altına alınan yangında ölü sayısı arttı. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında can kaybı sayısı 11'e yükseldi.

Diyarbakır ve Mardin'deki yangında bilanço ağırlaştı: 11 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır ve Mardin'den kahreden haber! Sağlık Bakanı Koca, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini bildirdi.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde dün akşam meydana gelen yangın sebebi ile 11 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yangından etkilendi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Diyarbakır ve Mardin sınırındaki köylerde yaşanan bu yangınlar nedeniyle şu anda Diyarbakır’da 5 hasta yoğun bakımda, 4’ü entübe durumda. Şanlıurfa’da 1 hasta entübe olarak tedavi görüyor. Hastanelerimizde tedavisi süren toplam hasta sayısı 6.

Yangınlar sebebi ile olay yerlerine Diyarbakır’dan 24 Ambulans ve 3 UMKE Timi ile Mardin’den 15 Ambulans ve 4 UMKE Timi görevlendirilmiştir.

Bilindiği gibi, yangınlar ilgili birimlerce söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Express


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yangın Diyarbakır Mardin
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