Aydın Ünal’dan Ümit Özdağ ve Zafer Partisi için olay yaratacak sözler: ‘Vatan haini, kansız… Mutlaka yargılanmalı’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarlarından olan Aydın Ünal'dan Ümit Özdağ hakkında canlı yayında gündem yaratacak sözler sarf etti. Ünal, tvnet ekranlarında katıldığı bir canlı yayında “Ümit Özdağ denilen o kansız. İsterse dava açsın gider o mahkemede de sonuna kadar savunurum. Ümit Özdağ bir vatan hainidir. Vatana ihanetten mutlaka yargılanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Aydın Ünal’ın bu tepkisine ise Ümit Özdağ’dan yanıt gecikmedi. Özdağ sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında “Hiç şüphesi olmasın. Kendisini mahkemeye vereceğim” dedi.

“ÜMİT ÖZDAĞ TÜRKİYE’YE ZARAR VERMETEDİR”

Aydın Ünal açıklamasında Zafer Partisi ve Ümit Özdağ’ı hedef alarak şu sözleri kullandı:

“Benim bir kaygım var bunu dile getirmek zorundayım. Özellikle Ümit Özdağ denilen o kansız. İsterse dava açsın gider o mahkemede de sonuna kadar savunurum. Ümit Özdağ bir vatan hainidir. Vatana ihanetten mutlaka yargılanması gerekiyor. Bütün yaptıklarıyla Türkiye’ye zarar vermektedir. Türkiye’nin bağımsızlığına, istiklaline, toprak bütünlüğüne zarar vermektedir. Türkiye’yi ayrıştırmaktadır. Onun için inşallah dava eder de mahkemeye gider bunu mahkemede de anlatırım.

“ÜMİT ÖZDAĞ VATAN HAİNİDİR! VATANA İHANET İÇİNDEDİR”

Ümit Özdağ bir vatan hainidir. Vatana ihanet içindedir. Fakat onun tahrik ettiği, provoke ettiği kışkırttığı kitlelerin ben Türkiye için ciddi bir sıkıntıya dönüşmekte olduğunu görüyorum. Bunlar zaten kafası çalışmayan ahmak çok yüzeysel düşünen bir kitle… Bunu biliyoruz hani ayak takımı dediğimiz bir kitle yaptıklarının bir sonraki adımını düşünecek bir analiz yeteneği bir düşünme yeteneği yok.

“YARGI ÖNÜNE ÇIKMALILAR, ÇOK CİDDİ KAYGIM VAR”

İşte yumruk attı diye bir barbarı bir tane magandayı günlerdir savunuyorlar bu çok tehlikeli bir noktaya gidebilir. Bu anlamda da Türkiye’nin bütün kurumları ile özellikle yargısı ile biraz daha dikkatli ve hassas olması gerekiyor. Bu meseleyi takip etmesi gerekiyor. Biz yakın tarihimizde çok büyük acılar tatsızlıklar yaşadık. 12 Eylül öncesini hatırlıyorum ben yani orada nasıl dışarıdan insanların eline silah verildiğini birbirlerine düşman yapıldığını, askerin, polisin, yargının nasıl kenara çekilip seyrettiğini Kenan Evren’in sonradan pişkin şekilde ‘şartların oluşmasını bekledik’ diyerek itirafta bulunduğunu biliyoruz. Ben Türkiye’nin böyle bir noktaya taşınmasından korkuyorum. Onun için de bunu defalarca söyledim öyle de bir beklenti içindeyim. Ümit Özdağ ve onun örgütü mutlaka ve mutlaka yargının önüne çıkmalıdır. Yoksa çok tatsız yerlere gidebilir mesele çok ciddi kaygım var. İleride büyüyebilecek ve canımızı yakacak bir mesele olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum.”

ÜMİT ÖZDAĞ: ‘DAVA AÇACAĞIM’

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Aydın Ünal’ın bu sözleri üzerine sosyal medyadan bir açıklama yaparak dava açacağını belirtti. Özdağ açıklamasında “Aydın Ünal bana, bütün Zafer Partililere, Zafer Partisi’nin endişesini taşıyan yurttaşlarımıza ağır hakaretler etmiş. Hiç şüphesi olmasın. Kendisini mahkemeye vereceğim. Sadece kendi adıma açmayacağım bu davayı. Bütün Zafer Partililer adına açacağım. Zafer Partisi’ne oy veren ve vermeyi düşünen bütün yurttaşlarımız adına açacağım” ifadelerini kullandı.









