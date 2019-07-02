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Aydın'da ev yangını: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 04:13 | Son Güncelleme

Aydın'da ev yangını: 1 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılmaz hale gelirken, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde Ömer Eliş'e ait müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, yan taraftaki eve sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangın sırasında mahsur kalan ev sahibi Eliş'i güçlükle tahliye etti.

Dumandan etkilenen KOAH hastası 61 yaşındaki Eliş, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eliş'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yangın sonucunda iki ev de kullanılmaz hale geldi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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