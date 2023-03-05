HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ayhan Altıntaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Prof. Dr. Ayhan Altıntaş İyi Parti'den istifa ettiğini açıkladı!

Ayhan Altıntaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Prof. Dr. Ayhan Altıntaş İyi Parti'den istifa ettiğini açıkladı!

05.03.2023 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İyi Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, partiden istifa ettiğini açıkladı. Açıklama sonrası vatandaşlar Ayhan Altıntaş ile ilgili aramalarını sıklaştırdı. Meral Akşener'in altılı masadan ayrılması sonrasında Türk siyasi gündemi oldukça yoğun dakikalar yaşıyor. Peki Ayhan Altıntaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Ayhan Altıntaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Prof. Dr. Ayhan Altıntaş İyi Parti'den istifa ettiğini açıkladı!

İyi Parti'den istifasını açıklayan Ayhan Altıntaş ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar Ayhan Altıntaş'ın kim olduğunu merak ediyor. Altıntaş'ın istifası sonrasında, İYİ Parti'nin Meclis'teki vekil sayısı 36'ya düştü. Bağımsız milletvekillerinin sayısı ise 4'e çıktı. Peki Ayhan Altıntaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

AYHAN ALTINTAŞ KİMDİR?

Ayhan Altıntaş, 29 Mart 1958'de Yozgat'ta doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Elektrik ve Elektronik Mühendisi derecesini 1979 yılında ve Yüksek Mühendis derecesini de 1981 yılında aldı. Doktorasını Ohio State University'de 1986 yılında tamamladı.

Avustralya Milli Üniversitesinde çalıştıktan sonra 1988 yılında Yardımcı Doç. Dr.olarak İD Bilkent Üniversitesinde akademisyenliğe başladı. 1990 yılında doçent, 1996 yılında ise profesör oldu. Japonya Tokyo Teknoloji Enstitüsünde, Almanya Münih Teknik Üniversitesinde, Kanada Concordia Üniversitesinde profesör olarak bulundu. Bilkent Üniversitesinde 6 yıl Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, 3 yıl Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı yaptı.

ezgif.com-webp-to-jpg - 2023-03-05T004507.300

Bilkent bünyesinde kurulan İletişim ve Spektrum Yönetimi Araştırma Merkezinin Direktörü olarak görev aldı. IEEE Kıdemli Üyesi, URSI (Uluslararası Radyo Bilimcileri Birliği) Fellow,Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, Mühendislik Eğitim Kurumları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) ve Türk Zeka Vakfı Üyesidir.

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum." açıklamasında bulundu.

e73b00d4-6b1d-47eb-8755-adb34ada1700

Altıntaş istifa açıklamasını Twitter hesabından yayınladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem!Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem!
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Akşener'i ziyaret edecek mi? Açıklama geldiMansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Akşener'i ziyaret edecek mi? Açıklama geldi
Akşener'in çağrı yaptığı İmamoğlu ile Yavaş'tan ilk açıklamaAkşener'in çağrı yaptığı İmamoğlu ile Yavaş'tan ilk açıklama
Anahtar Kelimeler:
Ayhan Altıntaş Meral Akşener İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den İYİ Parti'ye geçmişti! Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken sözler!

AK Parti'den İYİ Parti'ye geçmişti! Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken sözler!

Artvin'de çığ: Ölü ve yaralılar var! Serdar Kılıç dehşet anlarını anlattı

Artvin'de çığ: Ölü ve yaralılar var! Serdar Kılıç dehşet anlarını anlattı

Galatasaray rakibini gole boğdu!

Galatasaray rakibini gole boğdu!

Ünlü isimlerden Meral Akşener'e tepki yağdı! 'Ülkece toplu halde tıp oynayalım'

Ünlü isimlerden Meral Akşener'e tepki yağdı! 'Ülkece toplu halde tıp oynayalım'

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama geldi

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama geldi

5 liderin toplantısı sona erdi! Kritik açıklama...

5 liderin toplantısı sona erdi! Kritik açıklama...

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.