Ayhan Altıntaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Prof. Dr. Ayhan Altıntaş İyi Parti'den istifa ettiğini açıkladı!

İyi Parti'den istifasını açıklayan Ayhan Altıntaş ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar Ayhan Altıntaş'ın kim olduğunu merak ediyor. Altıntaş'ın istifası sonrasında, İYİ Parti'nin Meclis'teki vekil sayısı 36'ya düştü. Bağımsız milletvekillerinin sayısı ise 4'e çıktı. Peki Ayhan Altıntaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

AYHAN ALTINTAŞ KİMDİR?

Ayhan Altıntaş, 29 Mart 1958'de Yozgat'ta doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Elektrik ve Elektronik Mühendisi derecesini 1979 yılında ve Yüksek Mühendis derecesini de 1981 yılında aldı. Doktorasını Ohio State University'de 1986 yılında tamamladı.

Avustralya Milli Üniversitesinde çalıştıktan sonra 1988 yılında Yardımcı Doç. Dr.olarak İD Bilkent Üniversitesinde akademisyenliğe başladı. 1990 yılında doçent, 1996 yılında ise profesör oldu. Japonya Tokyo Teknoloji Enstitüsünde, Almanya Münih Teknik Üniversitesinde, Kanada Concordia Üniversitesinde profesör olarak bulundu. Bilkent Üniversitesinde 6 yıl Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, 3 yıl Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı yaptı.

Bilkent bünyesinde kurulan İletişim ve Spektrum Yönetimi Araştırma Merkezinin Direktörü olarak görev aldı. IEEE Kıdemli Üyesi, URSI (Uluslararası Radyo Bilimcileri Birliği) Fellow,Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, Mühendislik Eğitim Kurumları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) ve Türk Zeka Vakfı Üyesidir.

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum." açıklamasında bulundu.

Altıntaş istifa açıklamasını Twitter hesabından yayınladı.



