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Ayhan Bilgen’den ‘AK Parti’ye katılacak’ iddiası sonrası ilk açıklama! Vekil adayı olacak mı?

18.03.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti’ye katılacağı iddiaları kulisleri hareketlendiren eski HDP Milletvekili ve SES Partisi’nin Genel Başkanı Ayhan Bilgen’den açıklama geldi. ilgen, "AK Parti’den milletvekili adayı olacağı” iddialarına ilişkin soruya, "Biz hiçbir ittifaka karşı kapıları kapatmadık. Taraf da değiliz. Her türlü kararı yetkili kurullarımızda değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

Ayhan Bilgen’den ‘AK Parti’ye katılacak’ iddiası sonrası ilk açıklama! Vekil adayı olacak mı?

Eski HDP Milletvekili ve Türkiye’nin Sesi Partisi’nin (SES Parti) kurucusu Ayhan Bilgen’in, “AK Parti’den milletvekili adayı olacağı” iddiaları kulisleri hareketlendirmişti. AK Parti’nin 14 Mayıs’taki seçimde Bilgen’i "kendi listesinden aday göstereceği" konuşuluyor iddiası sonrasında Ayhan Bilgen’den açıklama geldi.

Tv100’de Gündeme Dair programında konuşan SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, AK Parti’den aday olup olmayacağına ve partisinin hangi ittifakı destekleyeceğine dair açıklamalarda bulundu.

AK PARTİ’DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLACAK MI?

AK Parti’den aday olup olmayacağı merak konusu olan Ayhan Bilgen, “Bize yansıyan herhangi bir talep yok. Olmayan bir şey yüzünden yorum yapmayı, değerlendirme yapmayı siyasi etik açısından doğru bulmam. Biz seçimlere girmek üzere 41 il örgütlenme çabamızı kasım ayında tamamladık. Büyük kongremizi yaptık. Ama seçim haziranda olsaydı 6 aylık süremizi doldurup seçime girme hakkını elde edecektik. Ama ne yazık ki mayıs ayında seçim olunca bu mümkün olmadı. Yarın MYK’mızı toplayacağız. Seçimlerle ilgili partimizin tutumunu tavrını netleştirmeye çalışacağız. Biz seçimler ve ittifaklar konusunda çok net konuşuyoruz. Biz hiç kimseye kapımızı kapatmayacağız. Önümüzdeki günlerde eğer bir teklif gelirse bunu tartışıp değerlendireceğiz” diye konuştu.

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BİLGEN HANGİ İTTİFAKI DESTEKLEYECEK?

Seçimlerde hangi ittifaktan yana olacakları sorulan Bilgen, şu cevabı verdi: “Siyasi hayatım boyunca Kürtlerin siyasette demokratik kanallardan hak arama mücadelesini değerli buldum. Kürtlerin kendi iç farklılıkları da sosyolojik, inançsal, kültürel farklılıkları da Kürt toplumunun demokratik kazanımları açısından değerli gördüm. Kimseyi dışlamayan, kimseyi yok saymayan, tek tipleştirmeyi asla doğru bulmayan, yani muhatap tekmiş gibi bir algıya Kürtleri mahkûm etmeyen bir anlayışın, Türkiye demokrasi açısından da Türkler açısından da yararlı buluyorum. Onun için CHP’nin HDP ile açık şeffaf kuracağı ilişkinin Türkiye’nin yararına olacağını düşünüyorum. Ama açık ve şeffaflık kelimelerinin altını özellikle çiziyorum. Kürtlere saygının, Kürt seçmenlerinin iradesine saygının gereği bence budur aynı şekilde HÜDA PAR’ da demokratik hukuk mücadelesi içinde hepimizin kafasında tereddüt oluşturan boyutlarla anılmayıp demokratik siyaset içerisinde hak arama mücadelesini de değerli görürüm dolayısıyla tarafların bu anlamdaki birbirlerini suçlamasını da son derece sorunlu görüyorum.”

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