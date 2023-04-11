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Azınlık Temsilcisi Dr. Sıvacıoğlu AK Parti’den Aday

11.04.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 14 Mayıs'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde İstanbul'da yine iddialı isimleri listelelerine taşıdı. 28. dönem TBMM milletvekili seçimi listelerinde 'Tüm Türkiye'yi kapsayıcı' bir anlayış ile belirleyen AK Parti, İstanbul 2. Bölge'de önemli bir adayı listelerine ekledi. 9. Sıra Milletvekili Adayı ünlü ortopedik cerrah Sevan Sıvacıoğlu oldu. Dr. Sevan Sıvacıoğlu, mesleki alandaki başarılarını Meclis'e de taşımak istiyor.

Azınlık Temsilcisi Dr. Sıvacıoğlu AK Parti’den Aday

Ermeni Cemaatinin tanınmış kişilerinden olan Dr. Sevan Sıvacıoğlu, partinin 2021 yılında yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadrosunda yer almıştı. AK Parti'de Ermeni Cemaati'ni 16 Ekim 2020 tarihindeki vefatına kadar İstanbul Milletvekili Markar Esayan temsil ediyordu. Esayan'ın ölümüyle oluşan temsil boşluğu Dr. Sevan Sıvacıoğlu'nun seçilmesiyle giderilmişti. Dr. Sıvacıoğlu'nun ilk seçimde milletvekili adayı olabileceği de konuşulmuştu.

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Türkiye'deki Ermeni Cemaatinin önde gelen isimlerinden Dr. Sevan Sıvacıoğlu'nun Milletvekili seçilmesiyle birlikte Türkiye'deki Ermeni Cemaati Meclis'te önemli bir temsil gücü de kazanmış olacak.

TIP ALANINDA ÇOK SAYIDA ULUSLARARASI MAKALESİ VAR

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Sevan Sıvacıoğlu İstanbul’un Kurtuluş Semtinde doğdu. Ailesi Malatya'nın Arapgir ilçesindendir. Babası kapalıçarşıda el sanatkarı olan Dr. Sıvacıoğlu; ilk, orta ve lise eğitimini tamaladıktan sonra çocukluk hayali olan hekimlik mesleği için çıktığı yolda İstanbul Tıp Fakültesi'ni kazandı. Fakülte sonrası ilgi duyduğu 'Ortopedist' olma hayalini gene aynı fakültede kazandığı sınav sonrasında gerçekleştirdi. (1999-2004) Amerika'nın New York şehrinde mesleki deneyimini artırmak amacıyla Colombia Üniversitesi'nde çalışmalar yürüttü. 2003 yılında Genç Milli Futbol Takımı doktorluğunu yaptıktan sonra, 2004’te Yeşilköy’deki International Hospital’de, 2005’te Merzifon Askeri Hava Hastanesi’nde, 2005-2018 yılları arasında Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde çalıştı. 2018’den bu yana Maslak’taki Acıbadem Hastanesi’ndeki özel muayenehanesinde hizmet veriyor. Tıp alanında yayımlanmış çok sayıda makalesi ve bir kitabı bulunan Dr. Sıvacıoğlu, Mart 2021’de AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu’na (MKYK) seçilmişti. MKYK üyesi olarak Azınlık Vakıf seçimlerinde devlet kurumları ile koordinasyonu sağladı. Ayrıca Dr Sevan Sıvacıoğlu, şimdiki Türkiye Ermenileri Patriği II. Sahag Maşalyan’ın seçildiği 2019 yılındaki patrik seçiminde görev alan 12 kişinin içinde yer almıştı. Mesleki alanda birçok başarılara imza atan Dr. Sıvacıoğlu, artroplasti, artroskopi, spor yaralanmaları, diz cerrahisi, travma ve omurga cerrahisi üzerinde uzmanlığı bulunmaktadır.
İleri düzeyde İngilizce bilen Dr. Sıvacıoğlu, evli ve 2 kız çocuğu sahibidir.

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