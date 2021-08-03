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Azra'nın ölüm haberini alan öğretmeni gözyaşlarına boğuldu

03.08.2021 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da vahşi bir cinayete kurban giden üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun mezun olduğu Kadirli Gülten Ali Ziyan Anadolu Lisesindeki müzik öğretmeni İlker Okatan, Azra’nın ölüm haberi üzerine hıçkırıklara boğularak ağladı.

Azra'nın ölüm haberini alan öğretmeni gözyaşlarına boğuldu

Antalya’da gazetecilik bölümünde üniversite öğrencisi olan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’nun cesedi kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda parçalanmış şekilde bulundu. Olay ile ilgili Antalya’da yaşayan 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan isimli kişi gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Ayhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Azra’nın vahşi bir cinayete kurban gittiği haberinin alınması memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesini de yasa boğdu.
Azra Gülendam Haytaoğlu’nun 2019 yılında mezun olduğu Kadirli Gülten Ali Ziyan Anadolu Lisesinde müzik öğretmeni İlker Okatan, öğrencisinin ölüm haberi üzerine hıçkırıklara boğularak ağladı.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni gelişmeAzra Gülendam Haytaoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni gelişme

"BU NASIL BİR VİCDANSIZLIK"

O anları kaydeden Okatan, Azra ile kaybolmadan birkaç gün önce telefonla görüştüğünü belirterek, “Bu nasıl bir vicdansızlık bu nasıl canilik. Okulda bizim kızmaya kıyamadığımız kızımıza bu yapılır mı. Azra çok başarılı bir öğrenciydi, çok mükemmeldi” şeklinde anlattı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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