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Babacan böyle duyurdu: Türkiye'de bir ilk olacak

14.04.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin açıklayacağı eylem planının Türkiye’de ilk olacağını belirterek "Hükümetin ilk 90 gününde, ilk 180 gününde, ilk 360 gününde yapacaklarımızı bütün ayrıntılarıyla ortaya koyacağız" diye konuştu.

Babacan böyle duyurdu: Türkiye'de bir ilk olacak

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde düzenlediği iftar programına katılmak içi Bursa’ya geldi. İftar programında vatandaşlarla bir araya gelen Babacan, ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

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"TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK"

Partisinin açıklayacağı eylem planının Türkiye’de ilk olacağını belirten Babacan, "Çok çalışmak zorundayız ama aynı zamanda doğru çalışmak zorundayız. Güven oluşturmak zorundayız. Bu ülkenin başarısının temelinde güven var. Önce güveni inşa edeceğiz. Hep birlikte başaracağız. Eylem planlarımızı açıklıyoruz, hükümetin ilk 90 gününde, ilk 180 gününde, ilk 360 gününde yapacaklarımızı bütün ayrıntılarıyla ortaya koyacağız. Türkiye’de bunu bizden başka yapan yok. İlk 90 dakikada ne yapacağımızı ve ne açıklayacağımızı bugünden hazırlıyoruz." diye konuştu.

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(DHA)


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